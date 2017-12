Variedad di premio y productonan pa fin di aña na Ling & Sons

Ling & Sons IGA Supercenter ta corda un y tur cu e supermercado tin 3 dia mas prome cu anuncia e ganado di e “big shoprizes”campaign na unda clientenan por participa pa gana un auto FORD FIGO nobo nobo.

Pa participa ta facil, simplemente shop y ricibi ticket pa participa cu cada compra di 50 AWG,- of mas.

Sorteo ta tuma luga diasabra 30 di December pa 9’or pm di anochi.

Durante dia Ling & Sons tin grupo Katatumbo cu lo trece dushi ambiente for di 4.30 pa 6.30 di atardi. Y despues pa finalisa e anochi I saca e ganado, Ling & Sons tin como invitado Los Paranderos for di 7.30 di anochi caba pa deleita un y tur cu un dushi dande y na final Ling & Sons lo tira un Pagara pa clausura e anochi.

Ling & Sons tin su dushi oliebollen nan obtenibel tur dia di 10’or di mainta y cu ta na special: 10 oliebol pa 10 AWG,-. Pa pedido special haci esaki tempran na e oliebollen stand of online mes riba e online shopping page di Ling & Sons.

Bin pasa busca tur loke bo mester pa habri fin di aña na Ling & Sons. E supermercado ta bon gestocked cu variedad grandi di champagne snacks, platters y hopi otro producto mas pa dianan di fiesta.

Purba bo suerte na Ling & Sons cu e Spin the Wheel promocion na unda clientenan por spin the wheel y gana premio den tienda.

Miembronan VIP di Ling & Sons ta participa tambe pa gana extra premio e temporada aki cu e shoprize campaign. Mas biaha bo uza bo carchi vip, mas chens bo tin di gana: un compras gratis for di Ling & Sons.

Ling & Sons kier informa un y tur cu e supermercado lo tin horario special dia 31 di December na unda e supermercado lo ta habri di 8’or di mainta te cu 5’or di atardi. Dia 1 di Januari e supermercado lo ta cera y ta habri su horario normal bek dia 2 di Januari 2018.

Pa mas informacion bishita e facebook page di Ling & Sons www.facebook.com/lingandsons of website www.lingandsons.com