Variante di virus mas contagioso ainda ta na Aruba y por tin mas persona contagia cu ne

Dialuna 25 di januari 2020 DVG a informa comunidad cu e prome cinco casonan di e variante di Inglatera a wordo registra akinan na Aruba, ta asina berdad cu tabata trata di 3 residente y dos no residente. For di comienso di Januari, laboratorio di Hospital ta manda tur siman un cantidad di testnan pa Hulanda pa nan por wak e diferente variantenan cu ta existi; manera esun di Inglatera, Wuhan y di Brazil, pero ainda tin mas.

E cinco personanan aki ya caba a recupera nan salud y no ta den isolacion mas cual a trece tiki confusion den comunidad nan unda par persona no a compronde bon. “Nan a asumi cu e virus no t’ey mas, y esey no ta e caso,” segun Vocero na Departamento di Salud, Jurette Croes ta conta nos.

Di e cinco caso positivo aki 3 ta local, y di e tresnan aki 2 ta transmision local, cu no tin historia di viahe. Esey kiermen cu nan a keda contagia cu e variante akinan na Aruba.

E virus dus ta na Aruba y por ta tin mas persona contagia cu esaki. Ta importante pa informa comunidad di esaki pasobra e mutacion a mustra di ta mas contagioso cu esun di Wuhan. “Ta importante pa informa comunidad pa nan por adapta y ahusta nan mes y ta mas aplicabel riba protocol ainda mas fuerte pasobra e virus ta mas contagioso cu esun anterior.”

Comments

comments