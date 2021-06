Variante Delta a yega Puerto Rico

Departamento di Salud di Puerto Rico a confirma ayera deteccion, riba e isla, di e variante B.1.617.2 di coronavirus SARS-CoV-2, yama Delta door di Organisacion Mundial di la Salud (OMS).

E prome caso diagnostica di e variante aki, un di esnan cu ta bini di India, tabata den un menor di 4 aña residente di Merca y kende tabata di vakantie riba e isla. E menor no a mustra sintoma y no tabatin mester di hospitalisacion.

Secretario di Salud, Carlos Mellado Lopez, a pidi pa mantene calma despues di confirmacion di e variante aki.

“E variante ta sumamente contagioso y transmisibel, sinembargo, nos ta sigui enfoca pa acelera e proceso di vacunacion riba e isla,” e funcionario a indica.

Segun OMS, e variante Delta ta un preocupacion, y ta contene mutacionnan pa cualnan tin evidencia cu por causa un aumento den e transmision y ta baha efectividad di e tratamentonan.

Na e momentonan aki na Puerto rico a identifica 12 variante di SARS-CoV-2. Esun cu ta domina na e isla ta B.1.1.7 (Reino Uni) cu 575 caso identifica. Di otro banda, a registra 70 caso di e variante B.1.526.2 (New York), 64 caso di B.1.526 (New York) y 46 caso di B.1.526.1 (New York). Ademas, 20 caso di e variante P.1 (Brasil), 17 caso di B.1429 (California), ocho caso di B.1.525 (New York), shete di e variante B.1.427 (California), dos caso P2 (Brasil) y un caso di e variante B.1.617.1, B.1.617.2 y B.1.617.3 (India).

Segun Departamento di Salud di Puerto Rico, te cu 15 di juni, riba e isla tabatin 122.602 caso confirma, 131.341 caso sospechoso y 2.536 morto a causa di Covid-19.

Te cu e mesun fecha, autoridadnan a duna 3.288.139 dosis di e vacuna contra Covid-19. Un total de 1.501.571 persona a haya ambos dosis y 1.877.474 individuo a ricibi al menos un dosis di e vacuna.

Puerto Rico a cuminsa cu vacunacion memey di december, 2020.

