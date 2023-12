Recientemente, Aruba Marine Mammal Foundation (AMMF) a ricibi alerta pa asisti na un incidente di varamento di un tonino na Eagle Beach. Un tonino hoben a wordo separa for di su grupo di tres cu tabata acercando Eagle Beach buscando refugio, a causa pa e conmocion ora nan a wordo persigui y rondona pa jet skier nan. E tonino a tuma rumbo pa costa, caminda e a topa cu mas acto di molester for di usuario di laman, cu a conduci finalmente na su varamento. Afortunadamente, turistanan preocupa y un compania di alkiler di jet ski a alerta autoridad nan.

Rescate di tonino

Cuater usario di laman a brinda sosten na e tonino te ora cu e ekipo di rescate di Aruba Stranding Network (ASN) a yega y a asumi encargo di su cuido. E responder nan di ASN, Natasha Silva, Anita Nijhuis, y Angiolina Henriquez, a evalua y yuda e tonino den awa, mientras cu Yessy Arends a colecta informacion di testigo y yuda pa mantene e multitud riba un distancia. E tonino tawata di e especie Pantropical spotted dolphin (Stenella attenuata ) cu un largura di 1.7 meter. E tawata tin diferente cicatriz fresco y bieu, tawata den bon condicion, activo y alerta. E tabata mustra debilita di cansancio. Despues di un periodo di recuperacion cu sosten trankilo pa drif e tonino a calma, recobra forsa, y prome cu bahada di solo exitosamente a landa riba su propio forsa bay afor.

Lesion y cicatriz

Resultado preliminar ta mustra cu algun di e lesion nan fresco riba e tonino su curpa ta probablemente causa pa e proceso di stranding mes, mientras cu algun marca ta parce di a wordo causa pa su mesun especie di tonino mes. E cicatriz biew di varios corta paralel riba su lomba por a wordo causa pa golpi cu propeller di lancha, enredamento, of djente sea di Pseudorca of Orca.

Pesceo di long line, un practica ilegal na Aruba, tambe ta conoci pa causa varios lesion na tonino. Notablemente, dos lancha di pisca longline Venezolano a keda intercepta pa Wardacosta di Aruba e dia prome cu e incidente di varamento aki. E causa inicial pa cu e grupo di tres dolfijn aki drenta busca refugio ta ainda no ta determina. Un evaluacion comprensivo di e diferente lesion nan di e tonino ta den proceso.

Stenella attenuata (Pantropical spotted dolphin)

E especie aki ta identificabel pa su patron di color bipartito, cu un manta shinishi scur skerpi defini y un pedunculo dividi den dos color, e parti ariba scur y e parti abao color cla. Un adulto tin averahe di 210 cm di largura y 100 kg di peso. E recien naci tin un averahe 85 cm di largura. Nan ta biba maximalmente 46 aña. E tonino nan aki cu ta relativamente chikito y flaco ta hopi acrobatico, entre otro cu salto vertical y ta wordo mira ta “bowride”. Nan ta biba den grupo grandi di centenar pa miles, y ta asocia regularmente cu otro especie di tonino. Nan alimentacion ta consisti di pisca chikito epipelagico, calamar, y crustaceo. Pisca bulado ta un di nan cuminda preferencial.

Proteccion di tonino

Mammal marino tin cu subi na superficie pa respira aire cu nan pulmon y tradicionalmente tonino ta busca refugio den laman no profundo y trankil di e banda sotavento di Aruba, ora nan ta debilita y vulnerabel, manera durante lesion, cansancio of parto. E tonino mester di espacio amplio cu condicion sin disturbio pa por reposa y recupera. AMMF ta urgi Aruba su publico pa no causa molester na tonino, por ehempel door di purba acerca of persigui nan, y pa respeta nan necesidad di espacio. E accion nan di navegante y landado ta impacta directamente e bienestar di mammal marino.

Na Aruba, bao e Decreto Nacional pa Proteccion di Flora y Fauna Endemico (AB 2017.48) y e Ordenansa di Naturalesa (AB 1995.2) tur especie di tonino y bayena ta clasifica como fauna amenaza y proteha, prohibiendo pa intencionalmente mata, captura, causa nan daño of estorbo. No ta permiti pa causa molester y pone nan bienestar bao amenaza. Tur tonino y bayena tambe ta proteha pa e protocol di SPAW, un acuerdo regional pa proteccion y uzo sostenibel di biodiversidad costera y marino den e region di Caribe.

Prioridad di AMMF ta e bienestar di mammal marino, incluyendo e tonino den refugio y den caso di varamento, pa medio di educacion na usario di laman pa aumenta comprendimento pa e importancia di e codico di conducta di seguridad ora di tin un encuentro cu mammal marino. Un programa di educacion a wordo desaroya y lo wordo ofreci den futuro cercano.

Con pa yuda den caso di varamento di tonino

Kico no pa hasi: Si bo encontra un tonino pega riba beach, nunca lastrele of rankele na su rabo of pectoral fin nan, pasobra e por causa lesion severo. No purba di rescatele riba bo mes y transportele bek lew den laman profundo. Accion nan aki, cu ta wordo haci sin evaluacion y experencia adecua, por tin consecuencia grave pa e bienestar di e tonino. Ora di ta debilita, e por hoga. Obligando e tonino debilita pa keda forsa su mes pa yega na su refugio por causa malestar adicional y impedi su recuperacion.

Kico si pa hasi: Rapidamente yama ASN pa ayudo na 5924333 (AMMF) of 100 (polis). Relata den bo yamada: e localidad usando un punto de referencia (manda un location-pin via whatsapp, si ta posibel); fecha y ora di bo observacion; si ta morto of bibo; e tamaño y cantidad di mammal marino envolvi; si e ta den awa of riba beach; si tin multitud di hende of otro molester; bo nomber y informacion di contacto; si bo ta disponibel pa yuda.

Bo por yuda e tonino mientras bo ta warda riba yegada di ASN responders

Sea cauteloso pa proteha bo mes: Mantene bo cara lew di e blowhole di e tonino pa evita expone bo mes na posibel bacteria dañino. Sea alerta pa movimento repentino di su rabo y boca. No mishi cu ningun herida y lesion. Despues di tawata den contacto cu e tonino semper desinfecta man cu alcohol di 70%.

E prome ayudo basico: Puntra espectador nan presente pa yudabo. Mantene multitud y mascota presente riba un distancia di siguridad y un ambiente trankilo y keto. Proteha e tonino di solo, cu serbette of paña muha riba su curpa (no tapa su blowhole, fin nan y wowo), cu un tent of parasol, of cu un barrera di solo di curpa di hende.

Si e tonino ta riba beach: Dos persona, cauteloso y keto drei poco poco pa posiciona e tonino riba su barica cu su blowhole pa ariba. Usa serbette lora poni cada banda pa mantenele den e posicion aki. Traha un buraco bao cada pectoral fin y yenele cu awa di laman (no ranca na su pectoral fin). Cautelosamente basha awa di laman riba su cuero ( of serbette poni riba dje), protehando e blowhole cu bo otro man lora rond di dje, pa awa no drenta. No basha awa ora e blowhole ta habri.

Si e tonino ta den ola riba beach: Cuater persona, dos cada banda, cu man nan posiciona bao barrica di e tonino, cargele y hibe poco poco pa e zona di laman mas calmo net patras di e olanan riba beach, keda den profundidad cu no ta surpasa haltura di bo heup. Sigui cargele asina den awa pa yudele drief, manteniendo su blowhole arriba y semper pafo di awa, cu su cara dirigi pa laman grandi cu un caminda liber di obstruccion.

Ora e ASN responder nan yega: Nan lo colecta informacion, assessora e situacion, determina e accion appropia pa procede cune, y tuma over e cuido di e tonino.

Causa di varamento

E Stenella attenuata ta e di dos especie mas comun di tonino conoci pa busca refugio na Aruba, ora nan ta vulnerabel y debilita, manera ora nan ta herida, malo, cansa, of pariendo. Tin biaha tambe pa scapa di persecucion di apredador, manera tribon, Pseudorca y Orca. Tipicamente e tonino ta bolbe laman grandi na bahada di solo. Periodo di recuperacion por dura pa algun ora, algun dia den e mesun area, of algun siman, cu cambio ocasional di lugar. Lamentablemente, algun di nan ta resulta pega riba beach. Na Aruba tin 21 especie di mammal marino confirma, di cual 15 ta documenta cu un of mas varamento. Varamento ta sosode vivo of morto. Esun nan vivo por sosode sea accidentalmente of intencionalmente. Mammal marino den bon salud por pega na beach accidentalmente pa motibo di desorientacion causa pa e topografia di e costa, anormalidad magnetico, ora di persigui prooi of huida di amenaza ( manera persecucion di preditador of zonido duro), y cambio den mareo. Nan por tambe pega riba beach vivo intencionalmente pa motibo di debilidad causa pa stress medico, por hempel di ta lesiona, malo, of hopi cansa. Acoso humano, golpi cu lancha y propeller, enredamento den ekipo di pesca, sonido duro bao awa (manera explosivo di ejercicio militar y airgun di seismic surveys), contaminacion, persecusion di apredador, toxina natural (manera Red Tide, Karena brevis), y fenomeno meteorologico extremo, por tur contribui na un estado di debilitacion cu por provoca varamento.

Gradicimento

AMMF y ASN ta extende nan gradicimento na tur persona y instancia cu a contribui cu e alerta pa ayudo, proteccion y rescate di e tonino y informacion y documentacion di e incidente, cu un mencion special na Sietske van der Wal, Dylan Molina, Erik Nijhuis, Nicole Danser, Jana SP, Jerry Jones, Beach Police, y e 4 turistanan cu a habri nan kurason pa yuda.

AMMF y ASN

Aruba Marine Mammal Foundation (AMMF) ta activo como coordinador di varamento di Aruba desde 1998. Banda di voluntario nan di AMMF, e Aruba Stranding Network (ASN) ta consisti di stakeholder nan governamental y di NGO. E objetivo di ASN ta pa duna accion rapido y efectivo pa bienestar di e mammal marino, pa proteha e publico mientras cu ta maneha ayudo na e mammal marino, y pa logra colecta dato cientifico. ASN tin sosten di experticio di organisacion y red nan regional y internacional, a recibi training di Caribbean Stranding Network y recien di e projecto SPAW RAC CAMAC cu e Stranding Expert Panel di IWC. Ora di encontra mammal marino den un situacion cu nan tin mester di ayudo, por favor yama ASN na 5924333 (AMMF) of 100 (polis). Pa mas informacion por tuma contacto na [email protected]