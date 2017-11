Vangrailnan riba Green Corridor no ta cumpli cu reglanan di trafico

Un carta di parti di Cuerpo di Polis di Departamento di Motorunit a sali pa DOW pa splica cu e vangrailnan cu tin riba e proyecto di Green Corriidor no ta cumpli cu siguridad di nos trafico motorisa pa cual aki cual Sr. Alex Pieters di Departamento di Motorunit ta splica .

A manda pidi advies na director di DOW, pa e manda esaki pa e compania encarga cu e parti di green coridor. Pasobra e vangrailnan ta un tiki mas halto, cu ta juist mustra un peliger mas grandi pa e coredonan di motorcycle na Aruba. E stakanan di hero, cu si bo cay cu brommer, e stakanan ey lo funciona como cuchiu, cu ta kita e ta kita, man cu pia tur cos afo.

E vangrail banda di Franse Pas, cu ta un model bieu, ta mas abao, y bo no ta schuif bay aboa. Pero e model ey a wordo afgekeurd pa vehiculonan, pa motibo cu un vehiculo dal den dje, door cu e ta mas abao, tin chance di bolter over di dje. Nan a hisa e vangrail, pero lubidando ariba locualmente mundialmente nan ta bezig cun’e, cu ta tapa e parti abao. No solamente pone un plachi hero ariba, pero tambe tapa e parti abao, pa nada pasa bou di dje. Tambe di parti di calidad, e ta un cu ta dobla mas lihe, e ta pa kibra e velocidad, dus cada un seconde, cu e slow e velocidad, ta haci e shock menos duro.

Ora cu bo haya accident, bo curpa no ta brake di biaha, pero e ta bay te ora cu e haya algo pa par’e y esey ta e trabao di e vangrailnan aki. Y esaki mester bin urgente, pasobra e prome cu brommer cu schuif cay bou di dje, lo keda sin parti di nan curpa, kedando na pida pida. Esey nan ta haciendo caba na Europa y Merca.

Sr. Pieters a compronde for di e personal di e DOW, cu ta trata di Green Corridor, ta e compania cu a haya e contract a bin cu e material y ekiponan pa pon’e. Hasta e borchinan cu e haltura di e brochinan a wordo poni segun nan status. Pero atrobe, ta depende kico ta e meta. Como coredo di borchi, bo ta let op ariba siguridad y ora di averigua, a bin haya sa for di DOW cu ta e compania.

Comunicacion, DOW- POLIS- AMBULANCE- BRANDWEER mester wordo drecha y mester sinta hunto pa yega na un trafico sigur, segun Sr. Alex Pieters, di Departamento di Motorunit di Cuerpo Policial.