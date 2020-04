Vanessa Tjon Kock: Polis lo tin controlnan fuerte e fin di siman aki

Alto Comisario interino di Polis Sra Vanessa Tjon Kock diahuebs anochi den e conferencia di Gobierno a informa cu e fin di siman aki ta bay ta uno largo, y tin cierto medidanan cu a keda stipula pa Aruba completo.

E controlnan cu ta bay wordo haci ta riba lama, cooperacion di kustwacht, marina real y polis maritimo, ta bay tin control na frontera cu ta tanto anochi cu ta pasando caba y den dia. Ta prohibi pa riba lama tin actividadnan y no ta bay tin excepcion no por haci ningun deporte. Ni piscamento na baranca no ta permiti, polis hayabo nan ta bisabo cu bo tin bandona e sitio y no tuma e ordo di polis y por actua.

Control riba beach tambe ta bay tin debi hopi hende ta puntra si por bay lama, si bo mag di bay lama, pero no mag di bay lama pa pasa dia cu famia, ni cu juck den auto of den grupo. Loke bo por bay haci ta sport, landa haci bo sport y sali bek bay bo cas. E ta keda shelter in place den dia pero mas estricto. E mensahe lo ta pa bo keda bo cas. E control riba caya pa samenscholing tambe lo tuma luga.

Hopi ta puntra si por cana esaki tambe por pero mantene e distancia y bo mester tene na cuenta di e cantidad di hende, no lo acepta cu ta bay den grupo di 4 of mas.

