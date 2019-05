Vandalismo riba bentana di establecimento

Pa mas o menos 1 or y 40, Central di Polis ta manda un patruya pa L.G. Smith Blv na altura di ALL to CAR, pa personanan cu lo a spuit ariba un di e bentananan. Na e sitio polisnan a constata cu en berdad desconocinan a spuit, pero tabata riba e bentana di un di e localnan cu no ta na huur ainda. Nan a spuit “JAH” ariba e bentananan. Polisnan a bay haci un checkeo den e bisindario y a bin topa cu e persona cu a yama meld cu a conta polisann cu dos mucha homber a haci e acto aki. Un di nan tabata tin un t-shirt preto bisti cu manga cortico y color bruin cla y e otro tabata tin un t-shirt color cora bisti, cu curpa poco mas hancra. Pero polisnan durante nan control no a topa cu e hobennan aki. Nan ta sospecha ariba un conoci di polis, mirando cu nan a wak’e mas trempan den dia y e ta cuadra cu e descripcion duna. A informa CMK di esaki.

