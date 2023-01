Diabierna di mainta te den oranan di merdia, e abogadonan di Van Putten y Howell a hiba defensa. Den e articulo aki ta publica e defensa di mr. Arendsz Marchena, cu ta e abogado di Van Putten.

MASNOTICIA por a compronde cu Van Putten a expresa na Hues cu e ta sinti cu el a wordo usa.

NO TA COMPLICE DI MALVERSACION

Abogado mr. van Putten a bisa Hues cu ta asina cu Van Putten como tesorero di fundacion di POR a haci trasaccionnan di placa pero ta desmenti cu el a malversa placanan. E abogado no ta haya cu Van Putten ta complice. El a bisa cu Van Putten tabata haci trasaccionnan pa fraccion POR y fundacion no tin nada di bisa con esaki mester sosode. El a mustra cu Marisol Lopez Tromp mes a bisa cu e fundacion ta haci pagonan riba instruccion di fraccion POR. Marisol mes a haya 25 mil florin y despues 5 mil pa atende su asuntonan. Van Putten tabata confia cu tanto Marisol como Howell tabata controla tur cos y instrui Van Putten pa paga. Van Putten no tin conocemento como tesorero. E tabata confia cu tanto Marisol y Howell tabata instrui corecto. Na opinion di abogado, nunca Van Putten tabata duda den nan. El a mustra cu ni e accountant di POR a hala atencion cu cosnan no tabata bon.

NO TABATA SA

Na opinion di mr. Arendsz Marchena, Van Putten su no conocemento, a pone cu e tabata haci cosnan cu Howell tabata bis’e si sa kico ta corecto of no. El a lanta 50 mil florin pa parti pa Marisol y Howell. Tanto Marisol como Howell a confirma esaki. Esaki tabata pa nan cubri nan gastonan. Pa loke ta E Arubiano, Van Putten tabata mira publicacionnan y tabata kere cu tur cos tabata bon. El a bisa cu Van Putten a haci e transferencia di placa pa a paga Lelicia, ruman di Marisol y tambe e dama R.L. cu tabata traha pa fraccion POR. Van Putten tabata haci e pagonan cu Howell tabata pidi.

NO A FALSIFICA

E abogado a desmenti categoricamente cu Van Putten lo a falsifica recibonan. El a bisa cu ta ariba instruccion di Howell, Van Putten a traha recibo door cu e computer di Howell lo a daña. El a sigui bisa cu Van Putten no a haya ningun cen manera Fiscal ta pretende. E abogado mr. Arendsz Marchena a bisa Hues cu awor Van Putten ta realiza cu e mester a paga mas tino. E abogado a bisa Hues cu e ta haya cu mester declara Van Putten liber di tur acusacion.

BOU TRATAMENTO

E abogado a bisa Hues cu desde November 2021, Van Putten ta hayando tratamento di psycologo door di e situacion aki. Van Putten ta den un trauma y te ainda ta hayando tratamento.

ASUNTO DI SINTERKLAAS TA UN “JOKE”

E abogado a bisa cu e asunto di Sinterklaas, cu Fiscal ta bisa cu Van Putten lo a haya 1 mil florin, esaki tabata un “joke” entre Van Putten y Howell.

MI A WORDO USA

Van Putten den su ultimo palabra a bisa Hues cu e ta sinti cu el a wordo usa. El a bisa cu el a pone asina hopi confianza den Howell y Lopez Tromp y awor e ta realiza cu el a wordo usa.

Hues a bisa cu e kier tuma su tempo pa studia bon tur loke a wordo treci padilanti. 24 Maart 2023 lo tin sentencia.