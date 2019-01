Un homber tras di stuur di un mitsubishi van a haye ta baha na careda for di auto ora a mira basta huma ta sali for di e area di motor. Esaki a pasa net dilanti di ex oficina di douanne y aki security cu ta controla e parkeer plaats di ex crystal casino a pasa man pa un brandblusser y logra domina e candela. Polis a presenta pa tuma dato.

