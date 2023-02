Diaranson den oranan di merdia den Alablancastraat na Cas di Paloma a sosode un accidente unda un mucha homber jong a bay crusa caminda despues di a baha for di bus, un un hyundai van shinishi biniendo for di pabou riba un velocidad no a para y a dal e hobe. E mucha homber a cay abou y resulta herida, el a cana bay su cas pidi ayudo na autoridad.



Di biaha polis y unidad di ambulance a presenta na e sitio, paramedico a brinda asistencia na e mucha homber, y polis a combersa cu familiar na e cas.

E van a bandona e sitio, tabata un van cu lo tabata transporta turista e momento ey, y despues di rato a presenta y polis a atende cu e chauffeur debidamente. Mes momento a pone e chauffeur supla pa pasa e test di alcohol. Polis di trafico a tuma dato.