Vaknan geel den centro di ciudad ta solamente pa esunnan cu tin permiso pa luna

Na e momentonan aki gerencia di Aruparking ta den un fase hopi avansa pa loke ta trata e maneho nobo cu e compania di parkeo lo presenta na comunidad, cual ta encera diferente cambio na beneficio di usuario, comercio y Aruparking mes.

Asina cu e maneho nobo aki keda cla lo bin cu un campaña di informacion y concientisacion pa tur hende por ta bon informa y conoce e cambionan cu lo bin.

Mientras tanto ta importante pa Aruparking presenta un biaha mas e maneho existente pa comunidad y bishitantenan por parkeer nan auto unda cu ta permiti, cumpliendo cu e reglanan di parkeo den centro di ciudad.

Orario di parkeo paga cu ta vigente te proximo aviso ta di 9or di mainta te 3or di atardi di dialuna pa diasabra. Esaki ta encera solamente vaknan blanco, vaknan geel ta solamente pa esnan cu tin permiso di parkeo paga pa luna y pa un area determina. Es decir, un persona cu tin permiso pa luna pa zona A no por parkeer den vak geel den zona B, eynan nan tambe lo mester para den vak blanco.

Si un auto ta para den vak geel (sin cu tin permiso), para den dos vak blanco, para unda no tin vak pinta, para riba acera of pega na un skina, Aruparking lo por tuma pasonan y kita e auto aki for di e area. Mester tene na cuenta cu esaki por tuma lugar na cualkier momento y no solamente entre 9or di mainta cu 3or di atardi.

Tarifanan di parkeo ta 50 cent pa 15 minuut, 1 Florin pa 30 minuut y 2 Florin pa 2 ora den siman y pa 3 ora riba diasabra. Tanto patras di Botica Oduber como na e parkeerplaats di e busstacion di Arubus tin 3 ora gratis di parkeo, pero mester registra e number di vak.

Aruparking ta desea di concientisa comunidad pa parkeer nan auto cumpliendo cu e reglanan estableci y evita asina cu pasonan lo por wordo tuma. Na momento cu tur hende cumpli cu e reglanan, no tin mester di pasa ratonan menos agradabel.

Na mes momento kier duna djis un avance chikito di cual ta e cambionan cu lo ta na caminda. Entre otro, lo tin zonanan di parkeo cu permiso, zonanan di parkeo paga y zonanan di parkeo gratis. Di e forma aki ta ofrece posibilidadnan pa tur esnan cu ta desea di yega centro di ciudad y lo logra un biaha mas ofrece parkeo pa tur hende.

Aruparking lo sigui brinda informacion na comunidad na momento cu ta necesario y asina cu e maneho nobo di e compania keda concretisa, lo presenta esaki durante un conferencia di prensa y tambe a traves di un campaña di informacion.

