Vacunathon, pa nos por ‘Move On’

Den cuadro di e Campaña Nacional di Vacunacion, diasabra y diadomingo awo dia 24 y 25 di april, Aruba lo realisa su prome VACUNATHON!

E meta di e dos dianan aki ta pa logra vacuna 10 mil ciudadano contra COVID-19. Vacunacion ta un acto di solidaridad y responsabilidad conhunto. Niun hende por keda atras! Tur persona mester wordo protegi, sea door di tuma e vacuna nan mes of door di e comunidad ora di logra e inmunidad colectivo.

Bo tin 18 aña of mas y no a vacuna ainda? Acudi na e Marathon di Vacunacion, dia 24 of 25 di april na Teresita Center na San Nicolas, Centro Libertador Betico Croes, Don Bosco Club na Noord of Ritz-Carlton hotel for di 9or am pa 4or pm ‘NON STOP’.

Nos ta warda bo cu bo carchi di AZV!

* E Vacunathon ta unicamente pa aplicacion di e prome dosis di e vacuna.

