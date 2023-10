Bou virusnan respiratorio nos ta referi na virusnan cu ta ocaciona sintoma di griep cerca e ser humano. Tin diferente tipo di e virusnan aki cu ta ocaciona sintomanan di griep, pero dos (2) en particular ta conoci pa ocaciona complicacion serio y asta morto serca personanan cu ta forma parti di e grupo di risico den nos comunidad. E dos virusnan cu nos ta referi na dje aki ta e virus di Influenza y COVID-19. Durante e periodo di 1999-2021 Aruba a registra 18 morto a causa di Influenza, di cual 83.3% ta personanan 65+ aña di edad. E virus di COVID-19 tambe ta sigui percura pa ‘opnames’ den hospital y tambe morto.

Pa proteha e grupo di ciudadanonan na risico den nos comunidad di bira hopi malo, desaroya complicacion of fayece debi na infeccion cu un di e dos virusnan aki, DVG ta informa cu lo cuminsa ofrece dentro di poco e vacuna anual di Influenza y tambe e vacuna di COVID-19 cu ta contene e variante mas actual.

Ciudadnonan cu ta cay bou di grupo di risico ta wordo fuertemente conseha pa tuma e vacuna di influenza y COVID-19 cu lo ser duna completamente gratis.

E siguiente personanan ta cay den e categoria di grupo di risico aki:

Adulto mayor di 60 aña of mas

Clientenan di casnan y centronan di cuido

Ciudadano entre edad di 18 cu 59 aña cu anualmente riba conseho di dokter di cas of specialista ta busca nan vacuna di Influenza

Esaki ta inclui esnan cu obesidad (BMI ≥40)

Adulto y mucha cuminsando for di 6 luna di edad cu ta mentalmente incapacita

Dunadornan di cuido cu tin contacto cu pashent

E grupo di risico cu ta wordo fuertemente conseha pa tuma unicamente e vacuna anual di COVID-19 ta ensera:

Adulto y mucha cuminsando for di 6 luna te cu 59 aña cu riesgo medico halto (por ehempel es cu ta sufri di malesa cu ta debilita nan sistema inmunologico)

Hende muhe na estado rond di 22 siman. Pa e miho proteccion ta conseha pa vacuna den e di 2 trimenster di embaraso.

Comunidad general entre edad di 6 luna cu 59 aña cu ta sano, y no ta cay bou di grupo di risico no ta bin na remarke pa ricibi e vacunanan aki na e momentonan aki.

Den e siguiente dianan DVG lo bay ta informando cua ta e localidadnan den diferente bario y dianan durante cual e gruponan aki riba menciona por pasa pa busca nan vacuna di Influenza y/of COVID. E gruponan cu ta wordo recomenda pa ricibi tur dos vacuna por ricibi esakinan na mes momento sin ningun precupacion. DVG lo ta comunicando e gruponan di riesgo cu dokternan di cas y specialista, pa asina nan por recomenda esnan cu ta bin na remarke, pa tuma esaki.

Grupo di risico COVID-19 Influenza Rekisito 1.Adulto mayor di 60 aña of mas X X AZV 2. Ciudadano entre edad di 18 cu 59 aña cu anualmente riba conseho di specialista ta busca nan vacuna di influenza X X Recept di specialista 3.Adulto y mucha cuminsando for di 6 luna di edad cu ta mentalmente handicap X X AZV 4.Dunadornan di cuido X X 5.Adulto y mucha cuminsando for di 6 luna te cu 59 aña cu riesgo medico halto. (por ehempel es cu ta sufri di malesa cu ta debilita nan sistema inmunologico) X Recept di specialista 6.Hende muhe na estado rond di 22 siman. Pa e miho proteccion ta conseha pa vacuna den e di 2 trimester di embaraso. X Recept di partera

Pa mas informacion like nos Facebook page Directie Volksgezondheid DVG Aruba, Follow nos riba Instagram directie_volksgezondheid_aruba, subi nos website www.dvg.aw, yama nos na 5224200 of mail nos na [email protected]