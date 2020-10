Campaña anual di vacunacion contra Influenza organisa pa Departamento di Salud Publico a cuminsa.

¿Dicon e vacuna contra influenza ta bon?

Influenza ta un malesa potencialmente grave cu por hiba un persona na wordo hospitaliza y den ocasionnan severo, por hasta provoca morto. Cada temporada di influenza ta diferente y e infeccion ocasiona pa e virus di influenza por afecta hende di diferente manera.

E vacuna anual contra influenza ta e miho forma pa wordo proteha contra e malesa aki. Ta cientificamente demostra cu e vacuna aki tin hopi beneficio, manera e reduccion den e riesgo pa desaroya complicacion pa motibo di influenza, hospitalizacion y dañonan severo na salud.

Actualmente e vacuna contra influenza ta wordo administra di manera gratuito na esnan den e grupo di riesgo cu ta personanan cu:

👨‍⚕️Bronkitis

👨‍⚕️Pulmonia

👨‍⚕️Griep constante

👨‍⚕️60 aña y mas

👨‍⚕️Mucha bou di 5 aña

👨‍⚕️Malesanan cronico of malesa di sistema respiratorio

👨‍⚕️Obesidad

👨‍⚕️Ta na estado

👨‍⚕️Tin un sistema inmunologico abou door di malesanan manera cancer y HIV.

Siguientemente nos schedule di vacunacion contra influenza pa e siman aki:

⌚️Diamars 27 di october y 3 di November: Centro di Bario Noord / 9am-12pm

⌚️Diahuebs 29 di october: Centro Playa Pabou / 9am-12pm

⌚️Diabierna 30 di october: Centro Curazon Santa Cruz / 9am-12pm

⌚️Dialuna 2 y 9 di November: Centro di Bario Brazil / 9am-12pm

Esnan cu ta cualifica pa ricibi e vacuna gratis mester presenta cu nan recept di Dokter di Cas y nan Zorgpas di AZV na un di e localidadnan riba orario di nan cita. Adultonan mayor di 60 aña mester presenta solamente cu nan Zorgpas di AZV valido. Pa por yega na un di e localidadnan ta nesesario traha un cita atravez di www.dvg.aw of por yama 5224239 of 5224241.

Tur otro persona cu ta interesa pa wordo vacuna, pero no ta cay den e grupo di riesgo, por cumpra e vacuna cu ta solamente disponibel na seccion di Malesanan Infeccioso. Pa cumpra e vacuna mester haci un cita online via www.dvg.aw. Ariba e website lo encontra un link pa por traha un cita pa campaña di vacunacion contra influenza. E vacuna no lo ta disponibel pa cumpra na niun otro luga.

Pa esnan cu no tin acceso na internet, por haci un cita pa cumpra e vacuna telefonicamente yamando na 5224239 of 5224241. Nos ta prefera pa e proceso bay via un cita online, ya cu nos telefonnan ta constantemente ocupa relaciona cu e maneho di e crisis di Covid-19; si toch ta dicidi di yama, por fabor, tene pasenshi.

E vacuna tin un costo di fl 20,- cu por wordo paga unicamente cu bo carchi di banco (swipe), no ta permiti pa paga cu placa cash.

Departamento di Salud Publico tey pa bo, nos kier bo bon!

Comments

comments