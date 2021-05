Vacuna no ta obligatorio pero FTA ta encurasha su miembronan pa tum’e

E no ta obligacion, pero sindicato FTA ta haci un apelación na su miembronan pa vacuna. Esaki ta loke vicepresidente di e sindicato y nan consehero huridico mr. Hose Figaroa a comenta.

FTA ta kere cu vacuna tan a beneficio di tur hende y pa economía di e pais. E porcentahe di vacunacion a causa cu turismo a cuminsa mehora. Y e lo por bira miho.

Sin embargo, el a bisa, cu mester respeta derecho di tur hende y no por exigi algo mas di loke ley ta exigi. Cada ciudadano tin derecho di dicidi riba nan curpa. P’esey e unico forma cu por obliga un trahado pa vacuna ta si e ta obliga pa ley. Constitucion ta permiti esey solamente si e ta basa riba un ley.

FTA sin embargo no ta kere c uta bay exigi esaki via di un ley, si mira cu ningun otro vacuna ta obligatorio. Y esnan cu no kier tuma e vacuna, no por obliga nan. Solamente por encurasha nan pa bay tuma e vacuna.

Trahadonan cu haya nan den un situacion asina, semper por pidi ayudo di nan sindicato cu tin e ayudo huridico disponibel. Esaki ta un di e beneficionan cu tin ora cu un trahado bira miembro di un sindicato. Si e no ta un miembro, e lo mester busca un Abogado.

E no tumamento di vacuna, el a splica, lo mester tin su motibonan. Si e ta pa motibo di salud, e ta algo comprendibel. Pero tambe e sa scucha di argumentonan cu e ta puntra si mes si esaki ta debi na falta di informacion. Tur cos mester wordo poni den interes general di bo pais, ta supensamento.

FTA mes a wordo acerca door di algun miembro y ta trata di duna nan mas informacion posibel. P’esey e ta kere cu mester sigui cu e campaña di conscientisacion, a pesar cu e cantidad di casonan ta bahando. Mas ainda pasobra e casonan lo por subi atrobe.

Comments

comments