Pasobra Influenza no ta djis un simpel griep, e vacuna di Influenza of tambe conoci como ‘griepprik’ lo ta disponibel cuminsando 3 di november pa e grupo den comunidad cu ta na risico di bira hopi malo debi na Influenza. E grupo aki ta consisti di adulto mayor di 60 aña of mas y tambe di personanan menor di 60 aña pero cu ta sufri di malesa cronico of condicion di salud cu ta debilita nan sistema inmunologico.
E adulto mayor di 60 aña of mas ta bin na remarke pa ricibi e vacuna di Influenza completamente gratis y NO mester di recept di dokter di cas. E adulto mayor por ‘WALK IN’ na seccion di Malesanan Infeccioso situa na Avicenastraat#1 (patras di edificio di DVG) di dialuna pa diabierna for di 1.30-4.00 pm. Na momento di presenta e adulto mayor mester bin cu su carchi di AZV.
Personanan cu ta sufri di malesa cronico of nan salud ta debil pero NO tin 60 aña ainda tambe por ricibi nan vacuna completamente gratis, pero pa esaki si mester bin cu un recept di dokter di cas. Cu e recept e persona por ‘WALK IN’ na seccion di Malesanan Infeccioso di DVG di dialuna pa diabierna for di 1.30-4.00 pm. Na momento di presenta mester bin cu e recept di dokter di cas y tambe su carchi di AZV.
Pa pashentnan cu limitacion mobil por ehempel den rolstoel, DVG tin servicio di vacuna den auto. Pa persona ta riba 60 aña tur locual ta nesesario ta su carnet di AZV, si e persona no tin 60 aña ainda e lo mester presenta cu un recept di dokter y su carnet di AZV. Na su yegada su familiar of dunador di cuido mester baha pa haci e parti administrativo y un enfermero di e seccion lo sali pafo pa brinda e servicio di vacunacion den auto.
Pa pashentnan na cama (bedlegerig) mester yama na 5224200 pa inskribi pa e servicio na cas. Un enfermero di e Seccion di Malesanan Infeccioso lo yama bek ta traha un cita.
E adulto mayor cu ta biba den instancianan di cuido por wordo vacuna na e instancia di cuido unda e ta hospeda si pidi pa esaki.
Tur otro persona cu NO tin 60 aña y tampoco tin malesa cronico pero ta desea di ricibi e vacuna di Influenza lo wordo informa den transcurso di siman na ki momento e vacuna ta disponibel pa cumpra.
Pa mas informacion like nos Facebook page Directie Volksgezondheid DVG Aruba, Follow nos riba Instagram directie_volksgezondheid_aruba, subi nos website www.dvg.aw, yama nos na 5224200 of mail nos na [email protected]