E vacuna di Influenza of tambe conoci como griepprik ta disponibel pa e grupo den comunidad cu ta na risico di bira hopi malo debi na Influenza. E grupo aki ta consisti di e adulto mayor di 60 aña of mas y tambe di personanan menor di 60 aña pero cu ta sufri di un of mas malesa cronico.

E adulto mayor di 60 aña of mas ta bin na remarke pa ricibi e vacuna di Influenza

completamente gratis y NO mester di un recept di dokter di cas. E adulto mayor di 60 aña of mas cu ta desea di ricibi su vacuna di Influenza por ‘WALK IN’ na seccion di Malesanan Infeccioso di DVG na Oranjestad of por acudi na e Unidad Mobiel den

bario. Na momento di presenta mester bin cu e carchi di AZV.

Personanan cu ta sufri di malesa cronico of nan salud ta debil pero NO tin 60 aña ainda tambe por ricibi nan vacuna di Influenza completamente gratis, pero pa esaki si mester ricibi un recept di dokter di cas. Cu e recept e persona por ‘WALK IN’ na seccion di Malesanan Infeccioso di DVG na Oranjestad of por acudi na e Unidad Mobiel den bario. Na momento di presenta mester bin cu e recept di dokter di cas y tambe e carchi di AZV.

Skema di Unidad Mobiel den Bario:

Orario di Unidad Mobiel ta di 08:00-11:45 di mainta y 1:00-3:30 di atardi

1. Centro Playa Pabou, Oranjestad dia 28/29 November

2. Centro deportivo Frans Figaroa, Noord dia 06/07/08 December

3. Stadion Joe Laveist, San Nicolaas dia 12/13/14 December

4. Centro Deportivo, Sta. Cruz dia 19/20/21 December

Tur otro persona cu NO tin 60 aña y tampoco tin malesa cronico pero ta desea di ricibi e vacuna di Influenza por paga pa esaki na un costo di fl 20,- pero mester traha un cita pa esaki. Na e Unidad Mobiel no por cumpra vacuna. Cumpra e vacuna di Influenza ta posibel entre dialuna pa diabierna for di 8:00 pa 11:45 di mainta of 1:00 pa 3:30 atardi na seccion di Malesanan Infeccioso di DVG na Oranjestad.