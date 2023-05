Nos muchanan vulnerabel entre edad di 6 luna te cu 4 aña cu a nace cu malesanan hereditario of defectonan di nacemento, anteriormente no tawata por a wordo proteha contra COVID.

Nos muchanan vulnerabel tawata core e risico di keda contagia cu COVID na scol of cualkier caminda cu nan bay cu tur e consecuencianan pa nan. Hopi di e muchanan aki debi na nan condicion di salud asina comprometi mayornan tawata prefera di wantanan mas hopi posibel na cas pa minimalisa e risico pa keda contagia cu COVID.

Pa e muchanan aki y nan mayornan ta un alivio pa sa cu entrante awe 2 di mei 2023 tin un vacuna di Pfizer disponibel special pa mucha entre e edad ya menciona y bou condicionan specifico. Pa un mucha cu condicion di salud por ricibi e vacuna aki ta nesesario pa dokter specialista di mucha reseta esaki. Cu e reseta aki e mayor ta trece su yiu na Seccion di Malesanan Infeccioso di Departamento di Salud Publico situa na Avicenna straat #1 pa e mucha por ricibi su vacuna, ta trata aki di un serie di 3 vacuna. Despues di e prome vacuna mester warda 4 siman pa haña di 2 vacuna y despues mester warda 8 siman pa di 3 vacuna. Ta hopi importante pa na momento cu e mucha ta bay ricibi e vacuna di COVID e mucha tin mas cu 2 siman cu e no a ricibi ningun otro vacuna y tambe despues di ricibi e vacuna di COVID mester warda 2 siman prome cu por ricibi cualkier otro vacuna. Pa muchanan entre edad di 5 cu 11 aña cu tambe ta sufri di un of otro condicion di salud cu a ricibi anteriormente vacuna caba, ta recomenda awo un booster shot.

Malesanan of condicionan di salud bou cual nos muchanan ta bin na remarke pa ricibi e vacuna di COVID ta e.o

• malesanan cardiovascular,

• malesanan di pulmon y di e sistema respiratorio,

• malesa di rion,

• malesanan di stoma, tripa, higra y mas.

Pa mas informacion mayor por consulta cu specialista di mucha serca ken e mucha ta wordo controla of ta bou tratamento.

Pa mas informacion like nos Facebook page Directie Volksgezondheid DVG Aruba, Follow nos riba Instagram directie_volksgezondheid_aruba, subi nos website www.dvg.aw, yama nos na 5224200 of mail nos na [email protected]