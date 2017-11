Vacuna contra influenza no ta na Aruba ainda

Tur aña for di luna di october pa dilanti un cantidad grandi di persona ta acudi na Seccion di Malesanan Contagioso di Departamento di Salud Publico pa busca nan vacuna contra influenza (griep). Esaki ta hopi importante pa un grupo di persona den nos comunidad, entre otro hende grandi riba 60 aña, mucha bou 2 aña, persona cu malesa cronico y hende muhe na estado. Lamentablemente Seccion di Malesanan Contagioso tin di informa cu pa motibonan fuera di nos control, e carga di vacuna e aña aki ta retrasa y no a yega Aruba ainda. Nos kier pidi nos disculpa pa cu esaki y alabes informa comunidad cu manera nos tin e vacuna lo avisa esaki den medio nan di comunicacion y tambe nos lo tin un campaña di vacunacion manera aña pasa mas cerca di comunidad.

Pa mas informacion por tuma contacto di Departamento di Salud Publico na 5224200 of LIKE nos Facebook Page pa keda informa.