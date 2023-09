Aki ta sigui un anuncio pa loke ta e vacatura pa un Ombudsman Aruba.

Het ambt van Ombudsman heeft als basis de Landsverordening houdende regels inzake de taken, samenstelling, inrichting en bevoegdheden van de Ombudsman (Landsverordening Ombudsman AB 2020 No. 145).

De ombudsman heeft als onafhankelijke en onpartijdige instantie als taak op verzoek of uit eigen beweging onderzoek te verrichten naar gedragingen van instellingen.

Eenieder heeft het recht zich met een desbetreffende klacht tot de ombudsman te wenden. De ombudsman is een onpartijdige en onafhankelijke functionaris die op voordracht van een commissie gevormd door de voorzitter van de Raad van Advies, de voorzitter van de Algemene Rekenkamer en de president van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten, en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba, door de Staten wordt benoemd voor een periode van 6 jaar.

Algemene eisen

– Uitstekende kwalificaties en erkende reputatie op het gebied van wetgeving, bestuur of rechtspraak;

– De onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de ombudsman moeten gewaarborgd zijn; eerder vervulde functies mogen daaraan niet in de weg staan;

– Grote belangstelling voor de verhouding tussen burger en overheid. Goed inlevingsvermogen in zowel problemen die de burgers kunnen ondervinden in hun contacten met de overheid. De ombudsman is aanspreekbaar en beseft dat de verhouding tussen burger en overheid, naast een juridische, ook een sociale dimensie heeft;

– De ombudsman moet zich gemakkelijk mengen in maatschappelijke discussies over de relatie tussen overheid en burger in een publieke omgeving, inspireren en met gezag bijdragen aan het publieke debat gevoed door zijn specifieke kennis en ervaring;

– Beschikkend over een natuurlijk gezag. Inzicht in de factoren die dit gezag bepalen, waartoe in elk geval de kwaliteit, de effectiviteit en behandelingssnelheid van het werk moeten worden gerekend.

– De ombudsman moet in staat zijn om algemene tekortkomingen in het overheidshandelen ten aanzien van burgers vast te stellen, de oorzaken daarvan te duiden en bij te dragen aan mogelijke oplossingen.

Specifieke eisen

– Nederlandse nationaliteit bezitten en ingezetene zijn van Aruba op het moment van benoeming; – Een WO-opleiding bij voorkeur rechten;

– Hoge affiniteit met het functioneren van het bestuurlijk bestel van Aruba. Goede kennis van de ambtelijke en bestuurlijke- als ook van de sociale, culturele en politieke verhoudingen en ontwikkelingen op Aruba;

– Minimaal 5 jaren relevante en aantoonbare leidinggevende ervaring binnen en/of buiten de overheidsinstelling;

– De Ombudsman kan niet tegelijkertijd gouverneur, waarnemend gouverneur, lid van de Raad van Advies, lid van de Algemene Rekenkamer, minister, gevolmachtigde minister, ambtenaar, lid van de rechterlijke macht, procureur-generaal of advocaat-generaal bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba, lid van de Staten, advocaat of notaris, dan wel anderszins van het verlenen van rechtskundige bijstand het beroep maken, lid van het bestuur of de raad van toezicht van een bestuursorgaan, kandidaat van een politieke partij gedurende de ambtsuitoefening en gedurende een periode van 5 jaar voorafgaand aan de benoeming als Ombudsman zijn;

– De Ombudsman vervult geen betrekkingen waarvan de uitoefening ongewenst is met het oog op een goede vervulling van zijn ambt of op de handhaving van zijn onpartijdigheid en onafhankelijkheid of van het vertrouwen daarin;

– Flexibiliteit in het kader van de bemiddelende functie in geschillen;

– Inspirerend, integer, onafhankelijk, onpartijdig, aanspreekbaar en voor burgers toegankelijk zijn; – Op ervaring gebaseerde besluitvaardigheid en productiviteit;

– Groot analytisch vermogen; in staat tot het leggen van verbanden. Evenwichtigheid in oordeelsvorming. Vermogen tot overtuigen. Goed oog voor de eis van zorgvuldigheid. Beschikkend over durf en vasthoudendheid. Oplossingsgerichte instelling. Bestand tegen hoge werkdruk;

– Vermogen en bereidheid om met eerbiediging van de af te spreken taakverdeling, op basis van collegialiteit, samen te werken met de substituut-ombudsman (nen).

– Vermogen om de medewerkers van het Bureau ombudsman te inspireren, te stimuleren en samen te werken;

– Vaardigheid in het op anderen overdragen van kennis, ervaring en inzicht. Vermogen om het werk en het instituut op een open, toegankelijke en overtuigende manier te presenteren, ook via de diverse media;

– Vermogen om de belangen van het instituut doeltreffend te behartigen, in contacten met de politiek en bestuur. Vaardigheid om actief, initiërend en gezaghebbend deel te nemen aan internationale bijeenkomsten ter bevordering van behoorlijk bestuurlijk handelen. Diplomatieke houding;

– Goede schriftelijke en mondelinge vaardigheden in het Nederlands en het Papiaments. Beheersing van de Engelse en/of de Spaanse taal is een pré;

– Geniet een onbesproken en onberispelijke persoonlijke reputatie.

Taken van de Ombudsman (niet limitatief)

– Het verlenen van aanvullende rechtsbescherming tegen onbehoorlijke gedragingen van instellingen op basis van ingediende klachten conform de klachtenprocedure opgenomen in de Landsverordening ombudsman;

– Het instellen van ambtshalve onderzoeken;

– Het geven van een oordeel met betrekking tot de (on) behoorlijk handelen jegens de burger; – Het bevorderen dat de rechten van de mens geëerbiedigd worden;

– Het bemiddelen tussen de burger en de instellingen;

– Het doen van aanbevelingen ter oplossing van onbehoorlijk handelen;

– Het bevorderen van integriteit en een goede kwaliteit zorg van de instellingen; – Het vervullen van een vraagbaak- en verwijsfunctie voor de burgers;

– Het bevorderen van de controlefunctie van de Staten;

– Jaarlijks schriftelijk verslaglegging aan diverse entiteiten;

– Het financieel beheer van het Bureau conform de daartoe gestelde wettelijke regelingen; – Stelt de werkwijze en inrichting van het Bureau vast.

Arbeidsvoorwaarden

– Salariëring en de rechtspositionele regelingen van het ambt ombudsman geschieden zoals vastgesteld in de Landsverordening Ombudsman (AB 2020 no. 45).

Sollicitatieprocedure

– Belangstellenden dienen uiterlijk 29 september 2023 hun sollicitatie inclusief curriculum vitae digitaal te sturen naar [email protected]. Een uitvoerige levensbeschrijving wordt zeer op prijs gesteld.

– De selectiegesprekken zullen worden gehouden door een commissie, samengesteld uit de voorzitter van de Raad van Advies, de voorzitter van de Algemene Rekenkamer en de president van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten, en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Een assessment en een naslag verricht door de Veiligheidsdienst, Procureur-Generaal en de Belastingdienst maken deel uit van de selectieprocedure. De sollicitant dient in zijn of haar sollicitatiebrief toestemming hiervoor verlenen. De benoeming geschiedt door de Staten op basis van een aanbeveling bevattende de namen van drie personen, die door leden van de commissie in gezamenlijk overleg is opgesteld. De benoeming geschiedt voor de duur van 6 jaar, met mogelijkheid van herbenoeming voor eenzelfde periode.