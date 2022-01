Dialuna dia 10 di januari 2022 scol ta cuminsa atrobe. Apesar cu Aruba ta enfrentando un aumento den casonan di COVID-19 segun datos muchanan bou di 12 aña no ta e grupo na risico pa cual motibo Crisis Team no ta mira e nesesidad pa wanta scol sera mas dia y perhudica educacion di nos muchanan. Apesar cu nos muchanan bou 12 aña no ta e grupo na risico, Crisis Team ta sinti e precupacion bou di algun mayor pa cual motibo ta laga e uzo di tapaboca na scol pa mucha bou di 12 aña un desicion di cada mayor of voogd.

Mirando cu den mayoria caso positivo muchanan bou 12 aña ta desaroya sintomanan leve, Crisis Team ta haci e apelacion na mayornan pa no manda ningun mucha scol ora cu nan tin sintoma paresido na griep pa leve cu esakinan por ta, pero tuma e miho desicion y laga test e mucha pa di e forma aki proteha otro muchanan y tambe yuda mantene e cantidad di contagio bou di nos muchanan.

Comments

comments