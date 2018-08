Uzo di señal ta ancra den nos ley di trafico

Sr. Alex Pieters, di Departamento Motorisa ta splica e motibonan pakico mester pone señal ora di subi rotonde.

Polisnan ta teniendo control ariba rotonde, unda cu niun caminda no ta scirbi exactamente con pa core un rotonde. Ta papia di crusada, partimento di caminda y T-weg. E rotonde ta wordo menciona solamente ariba borchi. Pero e con pa core riba rotonde, segun nos leynan ta den e ley bieu ainda. Full hala na man drechi, sortea, hala pafo. Pero e parti aki, riba mayoria rotonde no ta bay mas. E chikitonan cu nos tin ariba e caminda di Kibaima- Tanki Flip, no tin espacio pa sorteer. Tur nos rotondenan a wordo traha den manera di spiraal rotonde, manera esun di airport, unda cu na un banda e ta mas sigur, ya cu a parti e pidanan y no no tin mucho cambiamente di lane mas. Unabes cu bo a sorteer y bo a kies un direccion, unabes cu bo drenta ya caba bo tin cu mantene bo mes den e lane ey.

Den nos ley, esaki no ta para. Pero locual si ta para, ta e liña blanco cera, cu ta riba e rotonde, cu no mag di pasa ariba esey. E liña blanco cu e flecha cu ta indicabo unda pa core, e chauffeur ta obliga di sigui esaki. Ta bin erbij, e uzo di señal. Den nos ley si ta para cu cada biaha cu e chauffeur cambia di direccion, e ta obliga di uza señal.

Pregunta ta cu si e chauffeur ta riba e rotonde, y baha for di dje, si e ta wordo considera un cambio di direccion. A haci basta investigacion ariba esaki. Y tin e rotondenan chikito, unda cu e chauffeur ta bisa cu e no ta saliendo for di e prome recht, pero ta bayendo straight. Pero, e teoria di Sr. Pieters, cada uno ta haci’e na su manera ya cu cada ken ta wak’e na nan manera. Ora di subi rotonde, ta haya e borchi blauw rondo cu tin e tres flechanan ta bisabo con pa core e rotonde. De facto, ora di subi rotonde, bo ta obliga di core den e direccion ey, contra di holoshi. No tin niun obligacion pa baha. Esey ta e caminda, esey ta e direccion di e caminda. Pero na momento cu ta bay kita di e rotonde, bo ta cambia di direccion.

Bo ta haciendo un direccion, ora di baha di rotonde. Ley di Aruba ta bisa cu cada cambio di direccion, sin distingui na unda, e chauffeur ta obliga di uza señal. E discusion ta bira si polis ta duna boet, cu ta algo chikito. E bedoeling ta ora cu ta participa den trafico, pa nos ta mas obvio posibel, pa mustra tur otro trafico kico nos ta bay haci, segun Sr. Pieters.

Na Hulanda e ta miho regla, e diferencia entre un rotonde y un verkeersplein. Pero na Aruba, nan a vertaal e mescos. Na Aruba, e borchi ta bisabo cu bo ta ariba rotonde, ya cu e verkeersplein ta e chikitonan cu Aruba a tuma over y nan a uza e borchi di rotonde. E verkeersplein ta mas e ronchi chikito mei mei unda por bisa si ta bay straight, of links of rechts, y e rotonde ta mas bo ta subi’e , core ariba dje y baha for di dje.

Tabata 21 aña pasa cu a hinca e Landsverordering Wegverkeer nobo den otro, udna cu hopi biaha ta tuma cos over di cierto paisnan, pero no ta tum’e completo. Ta tuma over regla, pero no ta e regla di Infrastructura y e Wegbeheer cu Hulanda ta uza.

Ta hopi importante pa instancianan manera DOW, Keuringslokaal, Polis hunto cu Minsiterio Publico forma un comision di trafico pa sinta tackle e problemanan trempan. Pa no meste haci cambionan den Infrastructura, haci’e mas moderno manera Hulanda of Merca, pero no ta modernisa e leynan.

Tin hopi problema pa tackle, pero tur mester bin hunto, cu cambio di ley, cambio di Infrastructura pa e ora educa e hende corectamente con pa uz’e.

E ley di señal ta existi, pero cu nunca a wordo uza den un cierto forma, ya cu e rotondenan grandi ta diferente. Pero diripiente den un par di aña a yena cu yen di rotonde chikito. Tin borchinan cu casi no sa wak.

Den e preguntanan di examen, cu tin un so na Aruba, e ciudadano ta bisa cu e borchi no ta existi, mientras cu e examinator ta mustrando e un potret di un borchi, saca na Aruba. Despues cu ora e wordo uza, e chauffeur no ta corda mas con pa uz’e, ya cu e chauffeur no ta hay’e constant.

Full esaki ta un proceso di Teamwork, proceso di Educacion. A bin cu spiraalrotonde, y prome cu el a wordo traha lo mester siña e chauffeurnan cu riba e tipo di caminda aki, ta uza e sorteervak y ta core den dje. Den nos ley ta para, cu ta drenta paden y ta sorteer bay afo. Pero den e rotonde cu tin e beton cu e liña blanco, no por haci’e.

E parti cu ta bisa cu tur cambio di direccion, e chauffeur mester uza señal. Cada cambio cu mi haci, mester uza señal. No mester pensa cu e rotonde ta chikito. Pensa pa haci bo mes mas obvio posibel.

Si tur hende sinta hunto y ta yega na un punto pa bisa cu esaki ta e manera corecto. Tanten cu e ta wordo uza y cu e chauffeur por demostra e otro chauffeurnan kico e ta bay haci, e ora otro trafico por reacciona ariba bo y e ora tin e cooperacion, e parti di tene cuenta cu otro, mustra otro kico bo ta bay haci, e ora nos por yega na un trafico sigur.

