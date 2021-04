Uzo di scanner den eleccion ta condiciona na cantidad di partidonan

Conseho Supremo electoral mescos cu politiconan mes no tabata preparando pa un eleccion den luna di juni sino na september. Esaki ta motibo cu Glenn Thode no a haya chens pa dicidi si e ta keda den e posicion ey of no. Obligatoriamente awo e mester sigui cu e trabou. Pero tambe esaki ta motibo cu e leynan necesario pa adaptacion di e sistema di votacion ta avansa pero no ta cla ainda.

Thode den un conferencia di prensa a splica cu for di despues di e eleccion di 2017 a papia pa bini cu cierto tecnologia, mirando e presion cu personanan cu ta sinta na urna ta haya nan mes cu ne na final di votacion.

El a sigura y enfatisa cu aunke ta bay haci uzo di e scanner pa scan e stembiljetnan, e resultado di e conteo manual ta e resultado final di eleccion. Pues e resultado di e scanner ta un resultado preliminar.

Thode a splica cu despues di e eleccion di 2017 a haya diferente sugerencia pa bini cu mehoracionnan, pa cual a hinca esaki den un memo na 2019 caba. Banda di esaki, e otro motibo di bini cu cierto cambio tecnologico ta pa evita mas tanto posibel plamamento di e virus. El a bisa tambe cu despues di eleccion di 2017 caba esnan encarga na Aruba a bishita otro pais pa studia e sistema cu nan a uza eleccion.

El a splica tambe cu e biaha aki lo tin 70 urna, ademas di esnan special na e.o. KIA y Hospital. Pues esaki ta demosta cu lo tin 8 urna nobo. Na cada urna lo por vota rond di 1000 persona.

E otro dos cambionan cu tin den e sistema di votacion e biaha’ki ta control di ID y voto cu ta bay wordo gescan. Tur carchi di voto ta bini cu un QR-code. E presidene di e urna mester haci e controlnan door di yega menos posibel den contacto cu otro persona (votadonan). Ta scan e QR-code y ta mira si e datonan den e mashin ta cuadra cu loke tin riba e carchi di voto y e ID. Despues di e proceso aki, ta entrega e ciudadano un stembiljet. Despues cu e bay den e hoki y deposita su voto, manera semper, e ta dobla e formulario y cana bay na e mashin di scan. Eynan e ta habri e formulario y pone boca’bou den e mashin. Despues e ta cera e formulario y deposite den e buzon. E stembiljet no tin ningun number riba dje cu por registr’e na momento di scan pa wak kico cada persona vota.

Na final di anochi, e scanner (cu ta lease) ta saca un formulario cu ta bisa cuanto voto cada partido y candidato a haya, y cuanto voto ta valido. Esaki, Thode a splica, ta bira e resultado preliminar.

Ya caba cu menos presion e miembronan di e urna ta bay cuminsa cu e conteo manual y si ta match, e trabou ta keda te ey, de lo contrario lo haci un otro conteo. E conteo manual lo ta e resultado oficial.

Tambe el a bisa cu e uzo di scanner ta tuma luga si e cuadra cu e stembiljet y esaki ta depende di e cantidad di partidonan cu lo participa.

Banda di esaki, el a recorda cu cada partido cu kier participa den e eleccion parlamentario mester haya 587 voto di sosten, si nan no tin asiento den Parlamento. Mirando e partidonan cu a mustra interesa pa participa den eleccion, e lo nifica cu mester ricibi rond di 4 mil firma. Pa evita aglomeracion, ta bay habri tres (3) diferente luga unda por bay firma pa e partido cu e personanan kier yuda. E firmante mester ta personanan cu tin derecho di voto.

Entrega di lista tambe lo ta diferente. Por entrega esaki via di email y e otro opcion ta e entrega fisica, unda ta limita e cantidad di personanan presente na un man yen.

