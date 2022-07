Minister di Asunto Economico, Comunicacion y Desaroyo Sostenibel, Sr. mr. Geoffrey Wever, a inicia estudionan desde januari 2022 cu compania di consulta Hulandes, Stratix, pa duna conseho tocante un tarifa aceptabel cu Aruba por aplica pa uzo di frecuencia pa sistemanan di telefon celular cu tecnologia di 5G.

Drs. Rudolf van der Berg, kende ta un “Senior Consultant” di Stratix, ta encarga cu e tarea pa studia e situacion di Aruba su uzo di spectrum pa telefon mobil, pa yega na un maneho di particion di e spectrum efectivamente. E obhetivo final lo ta pa – banda di determina e balor di e spectrum – maximalisa balor social cu su uzo, y logra mas uzo posibel di spectrum cu lo duna e velocidad maximo den comunicacion, mihor cobertura y mas capacidad pa uzo simultaneo.

Stratix a conduci reunionnan cu Minister Wever y tambe DTZ pa delibera planificacion y alinea metanan. Tambe a reuni separadamente cu Setar y Digicel pa intercambia di idea pa diferente opcion di spectrum y tarifa. Stratix a tene entrevista tambe cu Guarda Nos Costa, Aruba Airport Authority, Cuerpo di Polis, Aruba Ports Authority, Elmar, WEB y Aruba Trade & Industry Association, p’asina tende nan punto di bista tocante comunicacion, cobertura, uzo y particion di e spectrum.

Stratix a señala cu Aruba mester pensa riba desaroyonan futuristico manera rednan mobil priva, pa instancianan manera aeropuerto y waf cu ta ricibi un multitud grandi di hende. Red mobil priva ta comparabel cu WIFI, pero ta tene e instancia su comunicacion operacional mobil separa. Ta importante pa ora ta hopi druk den aeropuerto of riba waf, cu esaki no por stroba comunicacion mobil di e trahadonan, ni e cameranan mobil of sistema en general di seguridad. Rednan mobil priva ya caba ta den uzo den waf di Rotterdam y ta den proceso pa ser aplica na Schiphol.

Loke tambe haya reaccion positivo ta e mehoracion di precision di localidad ora – via un yamada di emergencia – por determina e luga di salida di e yamada di emergencia. Medio di un tecnica cu yama “Advanced Mobile Location” e telefon mobil inteligente (“smartphone”) ta manda e ubicacion GPS pa e servicio di emergencia. E mehoracion lo ta for di “un luga deconoci den Arikok,” pa un luga cu un precision di 25 meter. Riba lama Kustwacht por scapa tempo y placa si por uza e ubicacion GPS como punto basico, en bes di manda un avion di patruya.

Den september Stratix lo presenta e resultadonan y posibel mecanismonan di particion di spectrum cerca minister di comunicacion, stakeholders y interesadonan, p’asina por fiha e proximo pasonan pa implementacion.