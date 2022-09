Gerencia di Utilities Aruba N.V ta desea di coregi algun expresion incorecto cu sr. Richard Frank na nomber di Directiva di Asociacion di Empleadonan cu un Contrato Laboral Individual den Servicio di W.E.B. Aruba N.V. (VWI) a defundi na comunidad durante un Conferencia di Prensa cu a tuma luga recientemente.

Pa cuminsa e ta importante pa clarifica sr. Frank cu a indica cu Utilities no por organisa un invitacion pa ‘Expresion di Interes’(EOI) pa un Parke di Molina di biento mas pa Aruba.

Utilities ta 100% doño di WEB y segun statuto y cu derecho di accion, por actua den nan nomber. Utilities por haci esaki cumpliendo cu tur ley vigente y cu “Good Governance Code”. Den cuadro di transparencia mester menciona tambe cu a tuma e decision hunto cu profesionalnan huridico y tecnico pa sigui e ruta cu Utilities Group a encamina.

Como grupo di utilidad na Aruba nos a yega na un Expression of Interest (EOI), cual ta invita expertonan den mundo energetico pa por expresa nan interes pa haci oferta di energia.

Salvaguardiando e continiudad di e empresanan estatal, pa trece stabilidad y/of mehoracion di prijs di energia pa henter comunidad di Aruba y pa cumpli cu e acuerdo cu Aruba a firma na 2016 pa reduci e Green House Gasses, esta e tradado di Paris pa combati “Climate Change”.

WEB y Elmar ta trahando hunto cu Utilities den ekipo pa combina ideanan, experticio y recursonan.

Un otro ponencia incorecto cu a wordo treci dilanti ta cu e instancianan cu Utilities a consulta cu nan lo ta ‘ken cu ta’ of ‘cualkier compania of persona’.

Al contrario, pa loke ta e instancianan cu Utilities a consulta ta trata di personanan cu experticio y experiencia. Desde principio cu a cuminsa cu e preparacion di e “Nationaal Energiebeleid”, WEB y Elmar ta trahando hunto cu Utilities den ekipo pa combina ideanan, experticio y recursonan.

Adicionalmente, ta importante pa clarifica cu no ta berdad cu e rapport produci pa e compania “Project Consultant Global S.A.” ta carece di credibilidad.

Personal di WEB conhuntamente cu Elmar y Utilities a traha den grupo, a repasa esaki y ta trahando cu ne. Por tin recomendacionnan den e rapport cu no ta tur stakeholder ta di acuerdo cune, pa e motibo aki e ta importante pa sigui traha hunto como ekipo profesional, pa resolve cualkier reto y asina yega na e mihor producto pa Aruba. Trahando hunto ta buska desaroyo pa por tin mihor producto, mihor prijs y seguridad pa tur consumidor.

Situacion actual

Despues di hopi aña di stagnacion den WEB, retonan cu a surgi recientemente cu ekiponan y diferente blackout, awor tin un cambio. WEB awor tin gerencia nobo y hunto cu Utilities y Elmar a crea un plataforma caminda hunto ta studia, traha y actua pa logra mayor beneficio y progreso pa Aruba. Por mira cu trahando den grupo ya a logra diferente beneficio grandi pa e companianan y awor cu e ‘Plan Nacional di Energia’, ta bay logra elimina dependencia di Heavy Fuel Oil (HFO) y decarbonisa fuentenan di energia pa 2050 ( kisas prome).

Ademas, tin como meta pa logra mayor stabilidad di prijs di energia y mehora e calidad di aire pa Aruba. Trahando hunto lo acelera e procesonan pa por cumpli cu e tratado di Paris.

Finalmente, Utilities, WEB y Elmar kier demostra cu trahando den ekipo y haciendo uzo di experticio di diferente instancia, ta crea un ambiente sano di ideanan nobo y mas innovativo.

Debi na e crisisnan cu a surgi, paisnan rond mundo awor ta tumando e mesun pasonan aki pa reevalua nan maneho di energia.

Pueblo di Aruba no por keda pega den tempo y pesey Utilities, WEB y Elmar ta trahando hunto, pa logra e metanan stipula den e ‘Plan Nacional di Energia di Gobierno’.