Usarionan di internet ta tilda periodista Irani di “hipocrita”

ZURICH, Suiza- Usuarionan di internet a reacciona cu indignacion pa e conducta hipocrita y falso di un presentado popular di e television Irani, Azadeh Namdari. Esaki ta despues cu imagennan a aparece ariba rednan social caminda Namdari tabata sin e lenso tradicional musulman, e ‘hijab’ y supuestamente bebiendo durante un biahe cu su famia na Suiza.

E internautonan di biaha a critica e presentado pa su fariseismo y dobel moral, ya cu e periodista ta conoci na su pais pa su defensa di e codigo di vestimenta Islamico pa hende muhe, segun e website Irani Fararu.

Mas despues, Namdari a subi un video, caminda cu e ta splica, entre otro, cu na e momentonan ey e tabata rondona door di su famia mas cerca y cu e no sa ken lo por a saca e potretnan ey. Y cu nan e grab’e net na momento cu e lenso a cay for di su cabes.

Sin embargo, e splicacionnan aki no a haci e internautanan mucho contento, cu a sigui ataca e periodista uzando e hashtag #Hypocrisy hunto cu e nomber di e periodista.

Mientras cu algun usuario di Twitter y Facebook a mustra di ta hopi critico cu e muhe, otro a defende bisando cu esaki tabata un momento priva di Namdari y cu e periodista tambe tin derecho na intimidad mescos cu cualkier otro persona.

