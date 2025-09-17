Durante e conferencia di prensa semanal di partido PPA, parlamentario Otmar Oduber a lansa un cantidad di mentira y atake contra maneho di desperdicio. Segun proverbio y dicho di nos dushi Aruba, ora un hende bisabo bo ta parce Buchi Jendi, esey ta significa cubo ta gusta gaña. Ta momento pa nos aclarea tur mentira di Otmar Oduber.

Na prome lugar; ta importante pa puntra parlamentario Oduber na cual maneho e ta referi na dje? No por papia di boycott maneho, simplemente paso parlamentario Oduber no tabata tin maneho. Si ta di papia di maneho di parlamentario Oduber kizas e lo ta referi na e proceso di otorgacion di e contrato miyonario di Incinerator? Of kizas e miyones den material di e upcycle building na Pos Chikito y e materialnan cu awe por ser considera “kapitaalvernietiging”? Of porta e ta referi na un Serlimar cu e la laga den bancarota?

Parlamentario Otmar si a hiba un maneho di boycott contra nos Pais. Parlamentario Oduber a crea un crisis pa e maneho di desperdicio dor di boycott:

e planta di Bouldin & Lawson cu a costa Aruba miyones di florin na kapitaalvernietiging’;

e acuerdo cu EcoTech pa cual Aruba ainda ta core riesgo di miyones na daño y perhuico;

Serlimar, causando cu e compania a termina den surseance van betaling y casi a termina den bancarota.

Kizas ta na su lugar pa refresca su memoria riba e mal maneho financiero na Serlimar bou maneho di Otmar Oduber, cu a crea mas di 20 miyon florin di debe. Ora mi a bira minister, mi a haya Serlimar den un debacle financiero cu pais Aruba mester a paga den un periodo di tres aña pa rescata Serlimar y tambe rescata e cuponan di trabou di e empleadonan. Alabes mester a paga e trahadornan beneficionan cu no a wordo paga durante e periodo cu Otmar tabata minister.

Parlamentario Oduber no por a pensa e tempo ey, cu e fiesta di placa ey e por a use na un forma responsabel cu awe e maneho di despedicio na Aruba por ta hopi mas avansa.

Asina tambe nos por record’e con ela permiti pa sigui venena e habitantenan di Parkietenbos cu huma toxico di dump, mientras cu e tabata busca manera pa haci negoshi cu desperdicio. Te cu awe ainda Otmar Oduber no por propone un plan. Atrobe e ta sconde kico ta su idea, cuanto e ta bay costa, ken ta bay paga y ken e kier duna un deal.

E situacion di Dump y Incinerator ta herencia di ex-minister Otmar Oduber. Como minister mi a cera dump pa introduci un maneho di desperdicio realmente responsabel basa riba theoria y practicanan sostenibel. Refiriendo na e theoria di Lansink cu den corto ta basa riba re-uza- recicla y re-duci, cual ta wordo sosteni door di nos profesionalnan. Esey ta sin menciona e situacion chaotico cu mi a encontra riba e dump y alabes e cantidad di casonan den corte cu lo a costa mas di 30 miyon di florin na multa pa aña.

A trece un plan pa desperdicio solido y liquido, a publica e plan y a aloca fondo pa transforma e dump cu ja por mira e diferencia y a traha riba e ley pa un RWZI nobo. Manera cu tur otro plan cu a traha riba dje durante mi temporada den gobernacion, esaki tambe ta disponibel riba publico.aw (https://publico.aw/assets/data/policies/20231214A/mtino_-_aanpak_afvalbeheer_2022-2025.pdf).

Tambe durante e periodo cu mi a sirbi mi pais, mi a propone pa como gobierno, conduci un “Health Impact Assessment” pa asina midi y identifica e daño cu e dump durante 70 aña largo a causa e habitantenan. Tin un departamento di gobierno cu no a duna conseho positivo pa conduci dicho estudio.

Na Aruba tin datos cu ta mustra cu tin un porcentahe halto di e habitantenan di barionan cerca di Dump di Parkietenbos cu tin malesanan chronico, entre otro cancer.

Pa salvaguardia e salud di nos hendenen primordial y tambe e salud di nos naturalesa cu ya caba ta bou di tanto otro presion, mester a introduci un maneho di desperdicio responsabel y sostenibel. Como parti di esey nos mester a sera e dump di Parkietenbos y e mester keda cera!

Semper mi tabata tin un gran admiracion pa Otmar Oduber como politico. E ta un politico cu ta “walk the talk”. Den su carera como politico Otmar a logra cosnan remarcabel pa nos pais. Pero alabes e ta e mesun Otmar Oduber cu awe ta un convicto y tambe e ta e mesun persona cu a fiesta cu fondonan publico di Serlimar hincando Serlimar den situacion financiero desasotroso. E ultimo aki pueblo no por lubida!