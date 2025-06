Durante e siman aki, a tuma nota cu un miembro di Parlamento, Sr. Edgard Vrolijk, a misinterpreta of kisas conscientemente saca for di contexto un rapport oficial di FitchRatings, titula “Caribbean Credit Profiles Improve, but Structural Challenges Remain” – pa directamente ataca partido RAIZ. E publicacion riba su Facebook ta contene afirmacionnan falso, fuera di contexto y sin base di ningun documento oficial di Fitch.

Como lider di RAIZ, mi ta sali pa defende no solamente nos partido, pero tambe integridad di e debate publico. E tipo di manipulacion aki no ta inocente. Ta un intento pa crea mal informacion y sembra duda den un momento crucial.

Mi ta invita tur ciudadanonan pa ta cauteloso ora di consumi tipo di remarca nan aki, filtra e tipo di “fake news” nan aki y evalua e situacion basa riba hecho concreto:

Ningun momento den e rapport Fitch a menciona RAIZ, ni como causa pa instabilidad politico, ni como impedimento pa reformanan fiscal.

Al contrario, Fitch explicitamente ta destaca cu “Aruba has strong rule of law, and a long record of political and social stability.” / “Aruba tin un estado di derecho solido, y un record largo di stabilidad politico y social.”

Fitch a upgrade Aruba pa un status di investment grade (BBB-) y a mantene un outlook positivo, parcialmente “due to the strength of governance and ongoing fiscal reforms and our expectation that these will likely continue.”

E rapport ta disponibel pa cualkier medio of compania interesa door di simplemente crea un account via FitchRatings nan website. Di mi parti mi lo comparti esaki via Facebook.

Fitch su propio analistanan, Sr. Joshua Grundleger y Sr. Richard Francis, a confima via email ayera cu no tabata ningun mencionamento di RAIZ of preocupacion politico den nan rapport/publicacion.

Pues e imagenan comparti door di Sr. Vrolijk ta un analisis personal of cu a wordo saca door di puntra AI pa provee un resumen formulando e contesta segun Sr.Vrolijk su agenda partidario. Sr. Vrolijk a comunica publicamente e texto cu e la ricibi den Whatsapp como si fuera e contesta genera door di inteligencia artificial ta hecho. Pues probablemente sin lesa ful e rapport mes.Un comportacion preocupante riba su mes pa un Parlamentario.

Mi ta alerta nos comunidad pa rechasa cualkier “testimonio falso” of desinformacion partidario. Nos ta confia cu pueblo Arubano por sigui distingui entre manipulacion politico y realidad basa riba hecho.

No laga otro hende pensa pa bo. Lesa, verifica, evalua y forma bo propio opinion.