Urgente: EPB Oranjestad ta busca luga di practica pa e studiantenan di e estudio Trahado Administrativo pa periodo di April

Un parti esencial di e estudio Trahado Administrativo di Educacion Profesional Basico (EPB) ta e parti di practica (stage) cu e studiantenan mester cumpli cu ne. Pa por realisa esaki EPB ta busca empresa, organisacion of instancia cu por brinda e studiantenan di aña tres e oportunidad pa haci nan practica. E practica tin un duracion di 3 siman y ta tuma luga den e periodo di 16 di april pa 9 di mei 2018. Tene na cuenta cu No ta obligatorio pa paga e alumnonan.

Algun ehempel di trabao cu e alumno por asisti cu ne ta entre otro: contesta telefon, trabou di file, postverwerking, sorteren, kwitantie uitschrijven, debiteurenadministratie, crediteurenadministratie, klantenadministratie, voorraadadministratie,personeelsadministratie, kasadministratie, bankadministratie, factureren, trabounan di copia, traha lista di inventario. Esaki ta nifica cu e alumno tin e habilidad pa haci diferente tarea y por fungi den diferente departamento. E alumno lo haya guia di un docente di EPB. E alumno lo traha segun orario di trabao di e empresa, organisacion of instancia.

Yuda nos den formacion di nos alumnonan y contribui di e manera aki na futuro di nos hubentud. Pa mas informacion of registracion por tuma contacto libremente cu docente Amy Anthonie na e e-mail [email protected] of yama 568-2213.

