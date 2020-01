Urgent Care Aruba(UCA) ta introduci Chekeo Preventivo di Salud

Urgent Care Aruba situa na Noord Medical Center ta sigui innova den nan servicio na beneficio di e pashent y ta introduci un programa di chekeo y prevencion di salud ehecutivo cual ta enfoka na mantene negoshinan, localnan, y bishitantenan di Aruba saludabel.

Un Chekeo Ehecutivo ta un chekeo di prevencion di suma importancia pa keda na altura di e salud actual di e ser masculino y/of femenino. E chekeo anual ta disponibel na companianan cu ta interesa den establece un programa di medida preventivo di salud pa su trahadornan, y tambe na localnan y bishitantenan di Aruba cu ta desea di haci un chekeo na bienestar di nan salud. E pakete aki lo inlcui examen di test di Laboratorio Clinico, Medical Imaging; X-Ray/ Ultrasound-Echo, Test di Curazon, Ginecologia, y Consulta.

Urgent Care Aruba ta facilita y expande e posibilidad na haci un chekeo preventivo medico anual na Aruba mes. Cu e posibilidad di haci un Chekeo Ehecutivo na Aruba lo yuda na alivia costo di pasashi, estadia, transporte, dia di vacacion, etc, gastonan cu normalmente ta presenta ora di bai den exterior.

E Chekeo Ehecutivo ta disponible cu cita di Dialuna pa Diasabra entre 8or di mainta te cu 10or di mainta.

URGENT CARE ARUBA (UCA)

UCA, na Centro Medico Noord, a wordo estableci na 2013. Cu obhetibo principal pa ofrece atencion medico na henter e comunidad di Aruba, tambe na nos sector turistico. E servicion cu UCA ta ofrece ta pa pashentnan cu ta sufri di un condicion medico cu no ta hustifica un bishita na Departamento di Emergencia y no kier warda te su siguiente dia pa un consulta of un evaluacion. Actualmente UCA ta conta cu un team multi-disciplinario registra incluyendo; dokter, especialista medico, y huisarts cu tin e pashent como prioridad.

Bou guia medico di NHG (Netherlands), AAFP (American Academy Family Physicians) y AAUCM (American Academy Urgent Care Medicine).

CONTACTO

Pa mas informacion, consulta, pregunta, of prijs por comunica na telefon: +297-5860448 of na email [email protected] Bishita website www.urgentcare.aw of Facebook: Urgent Care Aruba pa tur informacion y noticia relevante.

