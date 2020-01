Urgent Care Aruba(UCA) situa na Noord Medical Center ta sigui expande su servicio y awor ta conta cu servicio di Gynaecoloog

Despues di a introduci servicio di Radiologia y Echografia, Urgent Care Aruba ta pone enfoke ariba e salud di e ser femenino y ta introduci un departamento priva di Gynaecoloog. Urgent Care Aruba un biaha mas ta contribui den e area medico na haci un otro servicio mas accesibel na e comunidad di Aruba y bishitantenan di afo.

Cu e departamento nobo di Gynaecologia, Urgent Care Aruba por ofrece un otro alternativa di recurso medico di calidad. Un Gynaecoloog ta specialisa den e salud y enfermedad di e sistema reproductivo di e ser femenino. Tratando diferente problema entre otro; verloskunde, embarazo, menstruacion, problema di fertilidad, infeccion transmiti sexualmente, problema hormonal y mas.

Departamento di Gynaecologia, bou di guia di Dr. Marcela Realpe, lo ta disponibel pa consulta, test di screening di boca di matriz (Barmoederhalskanker), Ultrasonido Ginecologico y obstretico, PAP test, Echo di e pelvis, implante subdremal anticonceptivo, y mas. Dr. Marcela Realpe ta un Gynaecoloog registra y cu ta cumpli cu reglamento y protocol estableci pa departamento di DVG y aprobacion di Minister di Turismo, Salubridad Publico y Deporte, Sr. Dangui Oduber. Pa asina por segura y cumpli e cu responsabilidadnan den cuido medico.

Crea un relacion medico cu un doctor ta permiti pa un mucha of e ser femenino adulto pa ta mas comfortabel na haci pregunta ariba tema di menstruacion, sexualidad entre otro, y ta crea un punto di contacto directo si encaso sintomanan mester tuma lugar den futuro.

E Departamento di Gynaecologia lo habri oficialmente dia 2 di Januari 2020, y lo conta cu cita ariba e mesun dia of siguiente dia. Desde awe ta posibel pa plania un cita sea online of simplemente yama na +297 5975549.

Urgent Care Aruba (UCA)

UCA, na Centro Medico Noord, a wordo estableci na 2014. Cu obhetibo principal pa ofrece atencion medico na henter e comunidad di Aruba, tambe na nos sector turistico. E servicion cu UCA ta ofrece ta pa pashentnan cu ta sufri di un condicion medico cu no ta hustifica un bishita na Departamento di Emergencia y no kier warda te su siguiente dia pa un consulta of un evaluacion.

Actualmente UCA ta conta cu un team multi-disciplinario incluyendo dokter, especialista medico, huisarts, y enfermera registra cu tin e pashent como prioridad.

Contacto

Pa mas informacion, pregunta, of prijs por comunica na telefon: +297-5860448 of na email [email protected] Bishita website www.urgentcare.aw of Facebook: Urgent Care Aruba pa tur informacion y noticia relevante.

