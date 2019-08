Urgent Care Aruba (UCA) awor ta conta cu Servicionan di Radiologie (Röntgenfoto) Digital

Poco tempo pasa, Urgent Care Aruba (UCA) a finaliza e desaroyo di e di dos fase di su Departamento (Afdeling) di Radiologie. Ubica na Centro Medico Noord, UCA bira e prome y unico departamento priva di imahennan na isla di Aruba. Esaki tabata posible door di e instalacion di un sistema nobo Digital di X-Ray (Röntgenfoto), di e manera aki, UCA ta complementa e servicionan di ultrasound (echo) cu ya caba nan tabata tin for di cinco luna pasa. Tur e aparatonan di imahen ta di General Electric (GE) Healthcare, un compania lider

mundial den tecnologia medico y ciencianan pa bida, y a wordo implementa na Centro

Medico Noord door di representante di GE cu soporte y colaboracion cercano di e contratista local BOPEL Aruba, y supervision di DTI (Directie Tecnische Inspectie) y ELMAR. “Nos a standariza den e sistema di imahennan di radiografia (x-ray) digital di GE pasobra nan ta ofrece un calidad di imahen excelente, un software avanza di mehoracion di imahen cu ta ofrece e detayenan di diagnostico preciso rekeri door di nos dokternan di UCA y specialistanan medico y huisarts” asina Dr Carlos Yagua Velasquez, director di Urgent Care

Aruba (UCA) a bisa. E sistema Digital di X-Ray por haci examennan di cabes, torax, cabes, weso di lomba, abdomen pelvis y pianan entre otro. E tecniconan di radiologie y e dokter radioloog di UCA tambe por logra captura estudionan di duracion largo, di mesa crusa (tilting table) y otro estudionan compleho pa pashentnan di tur edad. Radiologie, un ciencia cu ta enfoca su mes den imahennan medico, ta mei mei di un gran cantidad di decisionnan di diagnostico clinico. Un imahen medico, combina cu informatica avanza ta juda pa un deteccion oportuno, un diagnostico preciso y un tratamiento efectivo di un enfermedad na su prome etapanan. Tur esaki ta alinia cu e obhetibonan di UCA cual ta aumenta e capacidad, un miho productividad y haya miho resultadonan pa e pashentnan cu ta haci uso di e servicionan

aki na nos isla. Un di prioridadnan cu UCA tin cuenta cun’e ta optimiza e asignacion di recursonan medico di calidad door di ofrece alternativanan pa nos comunidad y pa e bishitantenan di afo, cu kende nos ta comparti nos experiencia pa ofrece un atencion di calidad na un mihor costo den nos sistema di atencion medico. “Nos obhetibo of metanan cu e departamento aki ta: mantene nos mes actualiza cu e ultimo ekiponan y tecnologia innovador den servicio di radiologie clinico, mihora e calidad di imahen, aumenta e productividad di nos personal, y ofrece un acceso oportuno di e imahennan tanto na e dokternan como na otro provedornan di atencion medico. Mas importante ainda, nos ta enfoca pa responde e necesidadnan clinico di nos clientenan dor di ofrece innovacionnan nobo den tecnologia di imahen cu ta permiti e pashent un atencion mas personalisa” Asina dokter Lopez McIntyre kende ta e hefe radioloog di UCA a declara” E Departmento (Afdeling) di Radiologie ta disponible di 7:00 am pa 4:00 pm di Dialuna pa Diasabra y ora tin mester, e lo ta disponible fuera di e oranan di atencion pa pashentnan di Urgent Care Aruba. No tin mester un cita. E estudionan ta interpreta pa un dokter radioloog registra (especialista) kende lo dune e pashent un informe medico detaya y un splicacion di esaki pa su siguiente dia.

E prijs di esaki ta hopi accesibel, asina, UCA ta reafirma su compromiso pa cu oferta di

servicionan na e comunidad di Aruba. Urgent Care Aruba (UCA) UCA, na Centro Medico Noord, a wordo estableci na 2014. Su obhetibo principal ta ofrece atencion medico na henter nos comunidad, pero tambe na nos sector turistico. E servicio cu UCA ta ofrece ta pa pashentnan cu ta sufri di un condicion medico cu no ta hustifica un bishita na Departamento di Emergencia y no kier warda te su siguiente dia pa un consulta of un evaluacion.

