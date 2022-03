A bira obvio cu e gobierno y muy particular minister Arends tin un problema serio y un falta di vision den trese un solucion pa alivia e habitantenan di Parkietenbos. Minister Arends ta usa e mesun scenario cu su amo Premier Wever-Croes a usa pa entrega nos autonomia na Hulanda. Premier Wever-Croes a hasi comosifuera ta duna e pueblo un supuesto voz den e deliberacion cu Hulanda. Minister Arends ta start cu un programa di “public relations” unda ta supuestamente duna e pueblo e oportunidad pa yuda busca un alternativa duradero y realisabel den maneho di desperdicio. Fanaticonan lo usa como defensa pa ignorancia di minister Arends cu e problema di dump ta grandi. Tambe lo por bisa cu e ta hoben den politica cu poco experencia, pero eherse trabou di minister ta exigi un preparacion formal, un vision den maneho di nos pais y sigur no ta un “on the job training”. Tin evidencia sinenmbargo cu ta mustra cu minister Arends tin un di dos amo den persona di Otmar Oduber, pasobra e ta sigui e mesun scenario implementa pa Otmar Oduber den pasado. Si tuma tempo pa lesa y mira e videoclipnan caro cu a ser traha pa un compania amigo di e gobierno aki, un bez por saca afo cu ta un manipulacion ta sosediendo atrobe. Por ehempel den e plaachi riba “hazardous waste” ta wordo bisa cu e incenirator ta kima e “medical waste ” hasiendo comosifuera cu esey ta sosode diariamente. Nos a mustra cu esaki no ta berdad. Pero recientemente a core benta e “medical waste” den e incenirator chikito. Pues un otro manipulacion!(foto 1). Dicon mester manipula? Den e videoclip riba e incenirator ta mustra cu ora cu logra pone e incenirator traha (pa un rato) ta mustra cu e no ta saca huma. Recientemente a sali den medionan di comunicacion con huma ta sali ora cu e incenirator chikito aki ta traha! (foto 2).

Dicon atrobe ta manipula asina?

Ta ken ta conseha e minister aki pa manipula pueblo? E PR di gobierno sr. Aldrick Croes? Interesante lo ta pa pueblo sa prome cu dia 22 di maart ken ta den e panel cu ta consisti di 12 panelista. Esakinan lo ta hendenan “handpicked “pa e minister cu e por usa nan como harlequin? Manera nos a bisa caba, cu e “pitch” aki ta nada menos pa pone nos Ley di Comptabilidad un banda djis pa percura cu un “happy few cash a lot of money from trash”! E tipo di “sjoemelmento” aki nos a custumbra caba na unda directornan y prome consehero ta scohe pa coopera activamente den e bagamunderianan aki. Y ta parce cu atrobe “nobody cares”! Pio cu te hasta OM no ta worry! Y pa colmo e minister aki ta keda defende e porkerianan aki. Ta di spera cu esnan den e panel aki ta esnan cu mester di e minister pa sigui cu su contract di PR of un consultancy contract of cualkier tipo di “hushmoney”?

E escohencia di e panelistanan mester sosode na un manera habri y no por medio di un carta cu e minister ta manda pa “su” hendenan cu lo huzga djis pa tene e minister concerni contento. Kico ta e criterianan OBHETIVO” pa apunta e panelistanan? Natte VINGERWERK? Esaki absolutamente NO ta transparente! Consequentemente esaki NO ta INTEGRO tampoco! Duna tempo tempo. Na 2018 nos a adverti pero niun hende kier a tende, wel ata nos awe, un Serlimar desangrando y candela casi tur dia na Parkietenbos. Despues di diamars e pueblo lo ser azota cu potretnan bunita pa un biaha mas manipula mescos cu nos conoce desde fin di 2009! Tur esaki pa pone man riba cabez di Otmar Oduber cu den e compra di e incenirator chikito a comete por ehempel: abuso di poder y corupcion administrativo pa asina ey faborese su sponsor. Ta p’esey pueblo por mira un videoclip na unda sr. Henriquez kier bin pretende cu e incenirator aki ta un “state of the art “! Esaki cu e unico proposito pa tapa e corupcion y pa despues yena Parkietenbos cu e inceniratornan aki. Henter e procedura aki ta pone mi pensa riba e deal misterioso di LNG. Pues yen di secrecia. Den e caso aki tambe ta “handpick” e “pitchers” pa hasi propaganda pa nan producto den un videoclip pa diamars den un sala decora luhoso pa e “pitchernan” aki “pitch” nan “trash” pa despues nan por “cash in”. Y e panelistanan cu tambe ta wordo “handpicked” lo t’ey pa sinta manera e fanaticonan den e sala pa bati man. Loke ta muestra di e “joke” di e minister na unda e ta pretende cu e evento lo ta porta cera. Usando e pretexto cu esaki ta pa motibo pa proteha e derecho intelectual di loke e “pitchernan” presenta! Ta ken minister Arends kier tuma hasi? E technologianan cu lo wordo presenta no ta riba e propaganda pa “trash2cash”? E ora ta cual derecho kier proteha y kico tin di sconde tras di e evento porta cera e ora? Of no kier bisa nada di e forma con a yega na e panelistanan? Tur e “joke” aki ta solamente y unicamente pa logra pa sigui cu e corupcion cu tabata tin tempo di Otmar Oduber y cu lo sigui. Despues lo bay Parlamento pa vota na fabor mescos den e deal di LNG cu niun hende a haya pa lesa como “pay back time”!! Esta ki TRANSPARENCIA! Tur e payasada aki den un bachi hopi “CATCHY”! Ta asina nos ta keda guli manda abow? ARUBA, UNDA NOS TA BAI?

