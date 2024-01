Apple a lansa e siman aki e update mas reciente pa su sistema operativo iOS 17, lansa september ultimo, cu ta inclui caracteristica di siguridad importante.

Asina ey, e version iOS 17,3, fuera di inclui funcion nobo, ta bin cu ‘features’ cu ta soluciona mas di un dozijn di eror den e telefonnan iPhone. E empresa Cupertino (California) no a duna detaye riba e corexionnan pa incentiva e mayor cantidad posibel di download entre su usuarionan, revista Forbes a señala.



Entre otro, a coregi un vulnerabilidad den Mail Search, caminda e aplicacionnan di tercera por yega na informacion confidencial di e usuario y otro dos den Safari, uno cu por a permiti cu e actividad di nabegacion priva di e usuario ta invisibel den “Configuracion” y otro capaz di permiti e ehecucion di un codigo arbitrario cu privilegio di Kernel, Apple ta detaya den un documento riba e contenido di su update.

E update ta agrega un herment clave denomina “Stolen Device Protection” (Proteccion di dispositivo horta), pa evita cu ladron por yega rapidamente na cualkier cos warda riba iCloud of riba otro cuenta (bancario of e-mail) si nan logra horta e celular. Cu e herment nobo aki, e ladronnan tampoco lo por desactiva e ‘lost mode’, delete contenido of realisa compra.

Concretamente ta añadi un nivel nobo di siguridad n’e cuentanan liga n’e celular, ya cu ta rekeri un verificacion cu un fingerprint Touch ID of desblokeo facial Face ID pa cierto accionnan, manera mira password, etc. Manera cu e website The Verge ta splica, tambe ta añadi un “periodo di espera.” Por ehempel si e doño di e celular (of un tercera) purba cambia e informacion di e comienso di e sesion di ID di Apple, e lo mester comproba su identidad cu Face ID y despues warda un ora prome cu e por update e password. E proteccion aki ta disponibel riba tur iPhone cu iOS 17 y mester activa den e configuracionnan.