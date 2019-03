Update Google Chrome pa motibo di fayo di siguridad

Tecnologia

Google a descubri un vulnerabilidad serio den su popular buscado Google Chrome. Ta trata di un “zero-day” exploit, un fayo cu, en principio no ta conoci y cu ta dificil pa wordo detecta te na momento cu e piratanan cibernetico hay’e y cuminsa uz’e.

Esaki kiermen cu e piratanan cibernetico a logra explota e fayo. Sin embargo, e ingenieronan di Google a detecta esaki y di biaha cuminsa busca na un solucion rapido. E usuario mes no tin cu haci nada, ya cu e solucion ta wordo implementa automaticamente pa Google sin cu e usuario ripara. E idea ta cu e usuario no mester haci nada cu simplemente cera e navegador y habri’e bek pa ta up to date.

Mirando e tipo di vulnerabilidad di e exploit aki, e compania a recomenda su usuarionan pa check cu nan version mas reciente di e browser ta di 72.0.3626.121. Si esaki ta loke e usuario tin, e ta safe. De lo contrario, e mester check den e parti superior banda drechi di e browser si e tin un notificacion pendiente den color geel of cora. Unico cos cu mester haci ta click y sigura bo mes di ‘update Google Chrome”.

Google a splica cu e vulnerabilidad ta permiti e hackernan pa ehecuta programacion dañino. E ta conoci como CVE-2019-5786. Loke e vulnerabilidad aki ta haci ta cu e browser ta bandona e siguridad di Chrome y ta ehecuta comandonan di un sistema operativo di terceronan.

E updatenan ya caba a wordo desplega pa tur e sistemanan: Windows, tambe Mac y Linux. E fayo a wordo haci publico diabierna ultimo y e tipo di updatenan aki ta tuma algun dia pa yega na tur e usuarionan y p’esey ta necesario pa actualisa e Google Chrome y check bon si di verdad e ta up to date pa e version mas recien di e security parch.

