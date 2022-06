Durante un conferencia di prensa, mama di baby Noah Sra. Noemi Maduro a comparti cu Aruba, Bonairo ,Corsow, Hulanda y mundo henter, e proceso cu a tuma lugar cu e morto di su angelito Noah cu a bai cas celestial.

Tawata un momento hopi doloroso na unda e mama a comparti cada momento di cada proceso di e perdida di baby Noah. El a conta full e proceso di 2 mitar dia cu baby Noah a bai e creche detayadamente, specifica y documenta

Sra. Maduro a comparti cu desde cu baby Noah a yega creche 7:15 am, te 8:00 am pasa, a keda sinta den un “baby carrier” . Noah a ser saca di e “baby carrier” y poni den e box y e trahado pedagogico a bira bai coi otro baby. Babykamer semper mester ta bow supervision. E accion di a saca e baby pone den otro ambiente cu ta e box, mester a wak ki e reacion y accion ta y keda na tur momento den e babykamer.

Cada parti doloroso cu mama a discribi, mama a sinta cu diferente dokter na mesa y a ser informa lo siguiente NO ta existi carrier, bonser, wieg, stoel di hala patras pa un baby di 127 dia cu su wervel kolom no ta ni forma ainda. NO mag di sali di babykamer, babykamer ta keda na tur momento bou di supervision. Un baby ta ser poni boca bou “met bij zijn van een ander”, cu presencia di un hende cu e baby, pa training di e gargante pa versterking y despues ta ser poni na e unico forma cu ta pone un baby di 127 dia di banda, batiendo suave riba su lomba.

911 ta ser yama prome na momento di cualkier situacion despues mama, den e caso aki ambulance tawata 2 minute leu di e creche.

E mama a sigui bisa cu a pone baby Noah boca bou y a comparti cu e mes como trahador social, e sa cu e tey pa yuda, pero den e caso di baby Noah, no a yama 911. Esaki mirando cu e mes, personalmente a haya yamada e dia ey pa 8:33 am.

Ambulance ta keda 2 minuut leu for di e creche, pues ambulance por a yega basta lihe. E mama a sigui conta cu e a yama 100 y a ser confirma despues cu ta polis Wouters, kende na su turno a yama 911, y pa 8:37 am e “first responder” a sali y a yega 8:39 am na e creche.

Hefe di ambulance Sr. Liberato Hoek a conta e proceso di nan di ambulance con e melding a drenta y con e proceso a bai pa cu baby Noah.

Pediatra Eric Arends a conta resultado di autopsia cu ta bisa cu cada organo di baby Noah ta “zonder afwijking” y cu baby Noah ta un “gezonde zuigeling” di 4 luna y 7 dia.

Sra. Noemy Maduro, e mama di baby Noah, a expresa riba e importancia di traha hunto, cu un solo meta: concientisacion y prevencion. “No por tin isla band’i otro cu e mesun meta, djies imagina of pensa cu diahuebs dia 24 di maart, bo yui a bay Bo no kier tin isla, toch bo kier cooperacion y colaboracion paso hunto so nos por y realmente ta tuma un comunidad pa lanta un mucha.”

Finalisando, Sra. Maduro a informa cu e ta trahando riba e meta aki y denter di poco, e prome campaña ta sali di Concientisacion y Prevencion ” HUNTO NOS POR” y cu un dia HUMANIDAD POR PREVALECE.