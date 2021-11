Dialuna 1 di November Prome Minister di Aruba durante Conferencia di Prensa di Gobierno di Aruba a elabora riba e situacion actual pa locual ta Covid na Aruba. Segun cifranan di luna di october por mira cu un bes mes e crisis a stabilisa. E variante Delta a resulta di ta e di cuatro ola di Covid na Aruba, causando hopi daño, tabatin hopi caso activo y varios caso di fayecimento. Na comienso di luna di october tabatin 227 caso activo di Covid y durante di e luna di October e cifra aki a baha te na 140 y ta finalisa e luna cu 177 caso activo.

Situacion na hospital

Cifrannan na hospital ta indica cu na inicio di luna di october tabatin 4 persona den cuido intensivo y ta termina e luna tambe cu e mesun cantidad. Sinembargo, tin 11 persona den cuido intensivo na Colombia. Ademas, den luna di october 40 persona a wordo admiti den hospital di cual 13 a bay cuido intensivo. Si compara cifra di october cu september unda cu tabatin 69 persona admiti den hospital, ta mira cu situacion ta bayendo miho pero cu ainda no a sali di problema.

Prome Minister Evelyn Wever – Croes a splica cu hospital ta pasando den mudansa, debi na e trabounan di reconstruccion na hospital. Debi na Covid a pospone e mudansa aki pa hopi luna y e ta costando hopi placa mes (dos siman di tardansa ta costa mey miyon florin). A aplasa e mudansa aki pa por a atende cu Covid, pero aworaki no por pospone mas. Den esaki ta keda faltando (tekort) 33 camber, consecuentemente e presion riba hospital ta birando mas grandi y e capacidad ta mas chikito.

Locual ta spera pa november

Teniendo cuenta cu e situacion na hospital y tambe considerando cu ta drentando periodo di ‘high season’, e ta importante pa comunidad ta mas cauteloso si kier drenta december y januari sin cu mester bin cu medida adicional. Un descuido awor ta pone cu e dianan di fiesta tin cu pasanan paden un biaha mas, Prome Minister a enfatisa. Esaki tin consecuencia pa Aruba su turismo netamente den un temporada cu hopi hende ta depende di e temporada pa recupera locual cu nan no por a logra gana den lunanan anterior. Banda di e consecuencia financiero e ta afecta cada ciudadano tambe cu no por celebra Pasco y/of Fin di Aña na manera tradicional pero cu cautela.

Gobierno ta pidi pa comunidad ta mas atento y sigui atene na reglanan di higiena, mantene distancia, cuida bo mes y famia. Den fin di siman a mira un situacion basta lamentable di comportacion di comunidad, pa cual kier sigui enfatisa riba e importancia pa cada persona cuida nan mes.

Medida adicional di Merca

Pa tur esnan cu ta biaha of tin pensa pa biaha pa Merca, ta importante pa tuma nota riba e medida di mas nobo cu Merca a introduci: Entrante 8 di november bo por bay Merca solamente si bo ta vacuna. Esaki no ta un regla di Aruba, e ta un regla di Gobierno di Merca. E exigencia aki ta encera cu bo mester tin tur dos vaucuna y mester ta mas cu 14 dia cu bo a ricibi e di dos vacuna, pa bo por biaha pa Merca. Tin algun excepcion pa muchanan cu no por vacuna y algun excepcion humanitario.

Grado di vacunacion

Pa locual ta trata e porcentahe di populacion cu ta vacuna, Prome Minister a duna di conoce cu ta mira aumento den e grado di vacunacion. 76% di populacion general ta vacuna y esnan riba 60 aña ta 84% vacuna. Mester remarca tin 3000 persona cu a haya nan prome vacuna pero cu a lubida di bay busca e di dos vacuna pues ta pidi pa e grupo aki bay vacuna.

Vacuna ta e unico arma cu te ainda a prueba di por frena e pandemia y evita cu hende ta bira hopi malo.

Pa finalisa Premier Wever – Croes a expresa: “Gobierno, Aruba y e grupo di esnan vulnerabel ta conta cubo. Si aworaki nos duna di nos parti, fin di aña lo por tin un temporada cu ta mas trankil, mas stabilisa y cu turismo por sigui crece pa nos economia por sigui crece. Ban hunto biba mas saludabel y traha riba nos sistema inmunologico pa bringa tur griep y malesa. Aruba ta di nos tur. Hunto nos ta recupera”.

Comments

comments