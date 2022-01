Upcycle Design & Home Goods situa na Cata Taratata pariba di ex Sasakiweg banda di kfc a habri su portanan pa e pueblo di Aruba. Tin un variedad di materialnan interior pa cas e.o cama, set di sofa, articulo pa cushina y mucho mas. Na Upcycle Design & Home Goods tin e oportundidad pa layaway plan.

Invitacion ta pa diasabra 22 di januari pa e grand opening 1or di merdia te cu 3or di atard.

Nan ta habri dialuna pa diabierna for di 10:00 am te cu 6:00 pm. Diasabra 10:00 am te cu 2:00 pm

Comments

comments