UPA: Situacion ta alarmante na waf di Barcadera e aire ta contamina

Recientemente a bin na conocimento di sindicato Union Portuario Aruba (UPA) cu ASTEC ta tene informacion importante atras pa su empleadonan cu por tin consecuencia grave pa nan salud. Algun siman atras – riba peticion di abogadonan di UPA – UPA a ricibi un rapport di un estudio cu a wordo haci na 2018 door di e compania Eco Vision N.V. unda cu Eco Vision N.V. ta alerta gerencia di ASTEC cu tin otro kimico cu posiblemente ta e causa di e kehonan di salud di e empleadonan di ASTEC cu no a forma parti di e estudio haci pa Eco Vision N.V. Esaki ta confirma e preopcupacionnan cu UPA tabata tin for di inicio cu e waf na Barcadera posiblemente ta contamina. UPA a duna di conoce esaki na ASTEC prome cu ASTEC a muda pa e waf na Barcadera. No ta e prome biaha cu UPA ta bati alarma pa e situacion di huma na e waf di Barcadera. E huma ta entre otro causa un reaccion kimico unda cu otro substancia kimico, acido sulfurico (‘zwavelzuur’), ta forma cual ta sumamente dañino pa salud y ta hasta causa cancer.

Den transcurso di tempo berdad ASTEC a haci algun estudio y a tuma algun medida pa purba mitiga e riesgonan pa e salud di e empleadonan pero asina mes te cu dia di awe e empleadonan ta keda experencia kehonan di salud. E preocupacion di UPA no ta solamente pa su miembronan, sino tambe pa tur e demas trahadornan di ASTEC, incluyendo e staf, cu ta wordo exponi na kimiconan peligroso.

Considerando e informacion preocupante te cu recientemente UPA a ricibi, UPA a haci e peticion na ASTEC pa haci estudio riba e posibilidad di e presencia di e kimico zwavelzuur na e waf di Barcadera. Sinembargo ASTEC a ignora e peticion aki di UPA a pesar cu e kimico aki ta hopi dañino pa salud. UPA ta condena e ignorancia di ASTEC y no a keda UPA nada otro pa entama un caso sumario contra ASTEC exigiendo un estudio debido wordo haci riba e presencia di e kimico aki.

