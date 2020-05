UPA: Algun empleado di Astec trahando riba barco di container hala pa bira security di waf

Sindicato UPA cu ta para pa e trahadornan di Astec na Waf di Barcadera a sali diahuebs anochi pa informa na medianan di prensa di un disgusto andando unda cinco empleado cu ta traha riba barco di carga cu yega Aruba, ta trahadonan jong cu a drenta ultimo.

Astec a ponenan lomba contra muraya apesar nos a dunanan tur nos sosten y guianan unda nan derecho nan ta pero na final a bay tog. Nos problema a keda unda cu a kita cinco hende y mester garantisa nos cu e waf por sigui draai sin ningun problema. Den un reunion cu director e ta pasa esaki over pa e departamento operacional cu tin tur cos bou control.

E siman aki a ripara cu esaki no ta e caso unda tin trabounan riba barco ta trahando bou capacidad di personal di hende y no por cera un grupo pa subi barco y trabounan ta bayendo slow y presion, esaki ta haci cu comercio ta den peliger pa e carganan keda baha na ora. Sindicato UPA a manda varios mail pa e director di e situacion aki y e ta para ariba su palabra y nos tin cu yama esaki como un maneho dictatorial y e ta dicidi y esun cu no kier traha ata e porta ey, esei ta e mensahe di e director di astec. Sr Franken a menciona bo ta trahando cu trahadonan riba 20 aña di servicio y bo ta papia asina y anos no lo acepta e palabra aki. E no por ta cu un trahado cu tin algun aña ta traha riba barco pa cu containernan tin cu bira un cuidado di waf di Barcadera y e maneho di astec no ta bon e ora ey ki maneho bo ta hibando, y ta mustra cu e director aki na nos parecer no tin e compania na pecho y ta mustra di kier kibra e compania na pida pida y nos no lo acepta esaki y mayoria di nos coleganan tin riba 15 aña y nos tin e compania aki na pecho. Pa ultimo sr Franken a bisa cu varios mail a bay pa e director y a contesta 1 pa 2 y awe a traha un carta duna e empleadonan y menasanan y nos no ta acepta esaki den e temporada aki y tur hende sa nan ley, y no por bin spanta ningun hende y no lo acepta esaki y lo haya un reunion general cu nos miembronan y laganan dicidi kico ta bay pasa.

