Universidad di Aruba tabata anfritrion di e conferencia ‘International Academic Island States/Island Territories’

Universidad di Aruba a organisa di 26 pa 29 di maart 2019 e prome Conferencia Internacional di Estadonan Insular chikito y Juridicion Sub-Nacional di e islanan, den colaboracion cu Centro di Excelencia pa Desaroyo Sostenibel di Estadonan Insular Chikito y Independiente y e catedra di Estudionan di Islanan Chikito y Sostenibelidad di UNESCO, cu ta comparti entre ‘University of Prince Edward Island’ (UPEI) di Canada y Universidad di Malta.

E tema di e conferencia tabata ‘Island States and Island Territories: Sharing Stories of Island Life, Governance and Global Engagement’. E conferencia a apela na academico-, desaroyado- di maneho, representante- di ‘NGO’s’, studiantenan y publico en general, cu a pone contacto y a intercambia conocemento riba Desaroyo Sostenibel na e islanan.

Un total di 100 participante a atende e conferencia. Varios region geografico tabata representa, incluyendo Caribe, Pacifico y Africa, Oceano Indio, Mediteraneo y Lama Sur di China (AIMS), Australia y Atlantico Norte.

Tabata tin 18 presentado local cu participacion multi-disciplinario na e conferencia, incluyendo presentadonan di tres facultad di Universidad di Aruba: Facultad di Contabilidad, Finansas y Mercadeo (FEF), Facultad di Arte y Sciencia (FAS) y e Facultad di Hospitalidad y Maneho di Turismo (FHTMS). E conferencia a duna 6 Beca Internacional di Biahe pa Studiante y 20 studiante local di Universidad di Aruba a participa na e sesionnan como parti di nan curiculo.

E participantenan internacional a disfruta di un Bon Bini Arubiano cu un cena di conferencia na Old Cunucu House y un excursion pa e districto di San Nicolas y nan a bishita tambe Museo Industrial pa cera conoci cu historia di Isla Aruba.

Adicionalmente nos ta hopi orguyoso cu nos tabata tin dos Hefe di Gobierno como orador principal tratando integridad y gobernacionan y resistencia di isla; tanto distinguida Señora Evelyne C. Wever Croes, prome minister di Aruba y minister di Asuntonan General, Integridad, Energia, Innovacion y Organisacion Gubernamental como distinguida Señora Leona Romeo Marlin, prome minister di St. Maarten y minister di Asuntonan general, a honra nos cu nan vision.’

Comunidad a disfruta di un presentacion publico gratis duna door di Dr. Godfrey Baldacchino cu a wordo organisa durante e conferencia dia 28 di maart 2019, durante cua Universidad tabata honra cu presencia di Gobernador di Aruba.

E comite internacional di planificacion di e conferencia tabata presidi pa e co-presidente di UNESCO, Dr. Jim Randall (UPEI). Co-anfritrionnan local tabata Deboraha Alexander di ‘Centre for Lifelong Learning na Universidad di Aruba, Glenn Thodé, Rector di Universidad di Aruba , Patrick Arens, ‘Business Director’ di Universidad di Aruba y Arno Boersma y Francielle Laclé di COE. Den e comite di planificacion tabata envolvi studiantenan di varios institucion academico incluyendo Universidad di West Indies, Vrije Universiteit Amsterdam, University of Malta, Leiden University y University of West of England.

Jim Randall a remarca cu esaki tabata un oportunidad excelente pa demostra e capacidad intelectual y hospitalario di Universidad di Aruba y e isla en general. ‘Varios delegado internacional pa di prome biaha a bisa mi cu esaki lo no ta e ultimo biaha cu nan ta planea pa bishita Aruba.’

E comite di Planificacion ta gradicido pa e contribucion di e sponsornan pa e evento aki. Nan ta Ministerio Hulandes di Asuntonan Interior y di Reino, Guardian Group Aruba, Fatum, University of West England, Aruba Tourism Authority y Think To Do Institute, Smit & Dorlas Coffee y Aruba Aloe.

Pa mas informacion, tuma contacto cu [email protected]

