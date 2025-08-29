Despues di un pauze largo di un vakantie, tabata un placer pa nos di por a bolbe organisa un programa di orientacion completo pa nos studiantenan nobo, diseña pa yuda nan sinti nan mes na cas y comodo segun cu nan ta prepara pa cuminsa e aña academico nobo.
E programa di tres dia a habri cu un caluroso bon bini di nos Rektor, Sra. Sue-Ann Lee, sigui pa un panel di cuater ex-studiante cu generosamente a compartí nan experencianan di e bida di studiante y nan perspectivanan riba e mundo di inteligencia artificial (AI) cu ta desaroyando rapidamente.
E aña aki, nos enfoke tabata dobel: e desaroyonan nobo emocionante den AI y e importancia duradero di Interaccion Autentico—e cualidadnan humano ey cu ningun tecnologia por reemplasa. Studiante-, ex-studiante- y studiantenan actual a bini hunto pa explora con AI ta transforma nos mundo mientras cu ta reflexiona riba dicon empatia, creatividad y conexion genuino ta importa mas cu nunca.
Banda di e sesionnan aki cu ta stimula hende pa pensa, studiantenan a disfruta di tres dia anima di actividad diseña pa yuda nan descubri y conecta. For di un wega di buscamento di zorro cu a curasha nan pa conoce e universidad miho, te na un cena elegante sirbi pa e Decanonan, e programa tabata rico cu oportunidad pa cera cu otro. Nan a tuma parti tambe na dos sesion interesante cu nos expertonan di inteligencia artificial, Remigio y Lucienne, prome cu a termina e dia den solo cu un barbecue anima prepara pa nos personal. E momentonan feliz den grupo aki a percura pa e studiantenan sinti nan mes acepta den nos famia universitario ademas di siña.
Nos ke expresa nos gratitud sincero na tur e personal, orador-, boluntario- y otro contribuyentenan cu a yuda haci e evento aki un exito rotundo.
Nos a duna e oportunidadnan unico pa nos studiantenan pa intercambia cu tecnologia di ultimo generacion y desaroya den hendenan cu por prospera den un mundo caminda un conexon humano genuino ta esencial ainda.
Universidad di Aruba ta desea tur nos studiante- nobo y studiantenan cu ta regresa un aña yena cu descubrimentu propio, oportunidatnan nobo y exito.
“With the University of Aruba #UAchieve”