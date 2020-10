Universidad di Aruba ta lansa ‘Virtual Open-Day’ dia 5 di November

Normalmente riba tereno di Universidad di Aruba rond e temporada aki lo ta yen di mayor, studiante y tur interesa cu kier sigui nan estudio na Aruba, debi na e pandemia naturalmente esaki no ta posibel. Universidad di Aruba sinembargo a busca un solucion cu ta bon pa nos tur.

Dia 5 di November Universidad di Aruba lo tini un Virtual Open Day, uzando plataforma digital pa comparti informacion sea ta pa studiante, pa mayor, y sea bo kier sigui studia na Aruba pa bo haya tur informacion rekeri. Ora bo subi e plataforma virtual unda bo lo por drenta diferente area pa haya informacion for di docente y studiantenan riba nan estudionan. Fuera di esey, tambe lo tin diferente centro pa comparti tur servicio cu ta duna na Universidad di Aruba. Por ehempel Shoco Wellness, un programa tocante Salud mental y con pa studia na Universidad. Center for Life Long Learning, cual ta duna diferente curso na Universidad sin cu mester tin un programa di Bachelor of cu bo kier simplemente atende un worskhop. Bo lo haya e oportunidad pa papia virtualmente cu e personanan indica.

Si bo ta duda y no sa kico pa sigui na studia, den e temporada dificil aki cu tog bo no sa kico pa haci, Universidad di Aruba ta bisa cu bo mester keda conecta cu bo soñonan y persigui loke ta miho pa bo cual lo resulta di ta e miho pa Aruba.

E lo cuminsa pa 6’or di atardi, bo lo drenta virtualmente den un tipo di klas local y bo lo por papia cu e personanan online, tambe lo upload tur video y lo por download tur foyeto. No ta importa si bo ta biba na Aruba of exterior, tur hende por subi e plataforma. Ta bay tin diferente session di 6’or pa 7’or, y despues di 7’or bo por bay e diferente areanan pa mira kico ta servicionan cu Universidad tin pa ofrece, y despues te cu 8.30 bo ta haya chens pa haya informacion di otro programanan.

Universidad di Aruba ta pa tur hende

E studiante mas jong na Universidad di Aruba awor tin 16 aña y esun mas grandi tin 58 aña. E Universidad ta brinda diferente programa y ta depende kico abo ta busca bo por atende. Si bo kier studia ley por ehempel bo mester un VWO of lo mester haci e Academic Foundation Year Program.

Pero si bo no tin e vooropleiding of situacion a presenta cu bo no tabata por a haci e opleiding, bo por haci un toelatingtstoets pa drenta Universidad. Dia 5 di November pa 6pm Universidad di Aruba lo tin nan Virtual Open Day unda bo lo por despues haya mas informacion. “E posiblidad pa sigui studia na Aruba ta pa tur edad”, Charisse Hoen-Daly, coordinadora Office Student Affair & Marketing.

Areglo di pago na Universidad

E aña aki tabata tin un reto grandi tambe cu Universidad unda hendenan por medio di e crisis no tabata tin e posibilidad pa haci pago, y Universidad a haya e permiso pa ta hopi mas flexibel. A duna mas cu nunca e aña aki areglonan di pago, y tambe riba dje a ripara cu Directie Onderwijs ta duna e oportunidad pa pidi un stimuleringsbeurs pa esnan cu no por haya un Aruba Lening, si tin e posibilidad pa sigui studia. Dus na tur manera Universidad a purba di duna servicio na nan studiantenan pasobra nan kier pa tur hende sigui studia, y otro aña lo sigui ofrece mescos.

Comments

comments