12 di september 2025 Universidad di Aruba (UA) a celebra instalacion di su rector nobo, Sue-Ann lee, den un ceremonia for di curason. E evento tabata testimonio di e sosten fuerte pa Lee, pintando un grupo diverso di leader prominente, staf di universidad, y miembro di comunidad. E atmosfera tabata yena di calidez y un sentido di proposito comparti, poniendo un tono di speransa pa futuro di Universidad.
Un punto culminante significativo tabata presencia di Minister di Enseñansa, Relacionnan den Reino y Deporte, Sra. mr. Gerlien Croes. Su presencia a subraya e compromiso fuerte cu Universidad. Den su presentacion inaugural inspirativo, Recto LEE, ‘Yiu di tera’, a comparti un vision poderoso y profundamente personal incorpora den e tema.: “Hunto padilanti: Universidad di Aruba den curason di nos isla.” Su palabranan a resona den e audiencia ora el a compromete su mes pa transforma e universidad den mas cu solamente un centro academico, pero den un real catalisado di progreso nacional.
Vision di un “Ecosistema di Educacion”
Rector Lee su speech a expresa un pensamento progresivo pa Universidad di Aruba. El a propone un cambio di acercamento di “sistema” for di tradicional pa un mentalidad di “ ecosistema”, unda universidad ta interconecta cu e parti humano di sociedad Arubiano.
“Nos proposito ta pa cultiva conocemento colectivo comparti cu un mentalidad di responsabilidad, compromiso di siñamento continuo, y e creencia cu educacion ta un esfuerso colectivo,’ el a expresa
Su vision ta ancra den cuater pilar diseña pa fortifica e impacto di Universidad:
Excelencia Academico y Cultura di Investigacion.. Fortificando enseñansa y investigacion cu ta dirigi directamente riba Aruba su necesidadnan y esunnan di den region.
Equidad, Inclusion y Envolvimento. Creando un ambiente unda tur hende ta sinti su mes mira, balora, y empodera.
Sosteniblidad y Relevancia.
Nos mester prepara nos studiantenan pa progresa den un mundo cu ta forma pa cambio di clima, AI, y cambio di economia global.
Liderazgo Global ancra den Cultura Local.
Crea posibilidad pa nos studiantenan ta exitoso internacionalmente mientras cu nan ta keda profundamente ancra den cultura y patrimonio di Aruba.
Un Yamada pa Accion colectivo y Impacto Duradero
Den un conclusion conmovedor, Rector Lee a papia directamente for di curason di su motivacion. “Awe nochi, mi yiunan ta aki. Nan no por capta tur detaye di e momento aki, pero nan ta compronde dicon mi ta aki. Mi ta aki pa nan, pa bo yiunan, y pa e generacionnan cu lo hereda e isla aki.”
Cu pasion el a enfatisa cu su vision no por wordu alcansa pa un persona so. “E lo rekeri di nos tur—facultadnan, personal, studiantenan, ex-studiantenan, gobiernu, negoshinan, NGO’s y sociedad civil—pa traha man den man pa construi un ecosistema vibrante di educacion y impacto.”
E ceremonia a sirbi como poderoso yamada pa accion pa tur Arubiano. Mientras Aruba ta acercando su di 40 aniversario di Status Aparte, liderazgo di Rector Lee ta priminti di reenforsa su proposito fundamental: sirbi, eleva, y empodera e pueblo di Aruba.
“Un dia, ora nos wak atras cu orguyo, loke berdaderamente lo importa ta cu cada un di boso por para car ana laira, orguyoso di boso mes y di e diferencia cu boso a haci pa Aruba. Laga nos cana e trayecto aki hunto, pa nos isla y pa e generacionnan cu ta bin.”