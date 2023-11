Un biaha mas graduadonan a logra capta atencion di Universidad di Aruba y e facultadnan pa un conclusion di estudio di nivel halto. Un biaha mas, Universidad di Aruba a reconoce un grupo di graduado kendenan a sobresali danki na un investigacion exhaustivo y tesis cu ta sirbi como herment pa maneho. Nivel di educacion ta ilustra den nivel di investigacion y tesis y esaki ta motibo tambe pa kico tur aña Universidad di Aruba ta organiza e ceremonia di ‘Student Award’ cu ta conta tambe cu sosten di diferente compania cu ta patronisa e reconocimento.

Student Thesis award

Reconocimento di Tesis.

OGM: Mary-Jay Thijsen

Meta di e investigacion di Mary-Jay tabata pa duna un bista di e retonan den e prestacion organisatorio cu e empleadonan di e organisacion di proteccion di mucha, Directie Voogdijraad, a encontra prome cu y durante e crisis pandemico di Covid-19. E pregunta central di e investigacion ta; “Cua retonan den e prestacion organisatorio tabata presente na Directie Voogdijraad prome cu y durante di e crisis pandemico di Covid-19 y cua strategia di implementacion por yuda e organisacion mehora su prestacion organisatorio?” E metodologia cu a uza pa e investigacion aki ta di caracter cualitativo y ta compaña pa un casestudy. E estudio a indica cu por lo general e retonan tabata; falta di recurso (alohamento, herment, presupuesto, trahado, monitoriamento y evaluacion, y guia); limitando ley y maneho; comunicacion insuficiente cu organisacionannan externo, falta di proteccion y siguridad den veld, y recidivismo door di falta di guia di famia. E retonan specifico di COVID-19 tabata falta di accesibilidad, e link kibra entre e victimanan y e reporteronan; e dinamica di oficina cu tabata deteriora y e salud mental di e empleadonan; y e cortenan den presupuesto.

Strategianan pa mehora e prestacion organisatorio ta; participacion di mucha; reconocemento y priorisacion di DVR como parti di respons riba crisis; fortificacion di personal (curso, monitoria y evalua e sistema, presupuesto, herment y personal); crea un acercamento mas resiliente (supervision, apoyo di colega, guia y sesionnan di reflexion cu ta ripiti); un sistema di comparti data cu ta efectivo, eficiente y cu ta tene cuenta cu e mucha.

FEF:Viveka Bulchandani, nos graduado di e programa FEF, a ricibi un distincion Cum Laude remarcabel pa aña 2023.

Pa su experiencia den nabega e Mercado Financiero y duna informacion valioso tocante rekisito-, habilidad- y caracteristanan esencial pa e profesionalnan jong di Aruba por ta exisitoso.

Den e era digital di awendia, inverti a bira popular riba medionan social, pero compronde e

concepto por ta abrumador. Door di su biahe academico como studiante di e programa FEF, Viveka a atkeri un fundamento riba finansa cooperativo, cu a dun’e herment pa sigui explora e mundo di inversion. Pa medio di e investigacion di su tesis, el a explora e elementonan esencial

pa profesionalnan jong Rubiano ta exitoso riba mercado financiero, destacando e reto- y oportunidadnan unico di Aruba.

Cada pais tin su propio set di balor y principio cu ta forma nan definicion di exito. Viveka su tesis a enfoca riba presencia di dos carchi di score; un interno y un externo. E carchi di score

interno ta pone enfasis riba balor y principio personal, mientras esun externo ta draai rond di factor externo manera status social. Na Aruba, e carchi di score externo tin e tendencia di influencia tumamento di decision, forsando individuonan pa adopta un actitud anti-riesgo y

priorisa siguridad. Comprondemento di e dinamica aki ta crucial pa por nabega exitosamentoriba e mercado financiero.

FHTMS: Liraysa Ponson

Liraysa tabata e studiante perfecto. Dedica y disciplina pa completa trabou cualitativo durante ful su carera na ‘Facultad of Hospitalidad y Turismo Management Studies’ (FHTMS) Actualmente e ta haciendo su estudio di Master den Organisacion na Universidad di Tilburg na Hulanda.

Titulo di su Tesis: Factornan Relaciona cu e Escogencia pa Muda bek Aruba Unabes cu a Gradua.

Abstracto: Sigui un estudio den exterior ta prepara e studiantenan pa bira specialista den e mundo globalisa y beneficia di internacionalisacion. Aruba ta permiti studiantenan local pa sigui un estudio den exterior door di ofrece nan un fiansa di estudio. Aunke cu esaki na prome bista por parce un gesto simpatico, e ta crea tambe simultaniamente un braindrain pa e isla. Hopi studiante ta opta pa keda den exterior enbes di bolbe bek nan pais of falta termina nan estudio. Esaki ta nifica cu Aruba no ta haya bek e inversion di e fiansa, door di cu e e conocemento ta keda den exterior. Of e studiantenan ainda falta haya e conocemento. E estudio aki tin como meta identifica e factornan relaciona cu e escogencia pa no bolbe bek Aruba unabes cu a gradua, y haya conocemento di e motibo pakico e factornan ta di influencia riba nan escogencia, y simultaniamente identifica cua poisbel cambio por haci pa asina motiva mas studiante pa muda bek pa Aruba. E estudio aki lo uza un acercamento cualitativo cu un entrevista semi-structura cu studiante cu ta studiando na Hulanda. E entrevistanan lo wordo transcribi y codifica despues den NVivo. Despues di analisis di data e resultadonan a indica cu e studiantenan tin un percepcion positivo di Aruba, pero cu nan ta tambe bon consciente di e aspectonan negativo. E factornan mas relaciona cu e escogencia pa bolbe bek ta inclui, oportunidad di empleo, inversion den educacion y menos corupcion y favoritismo den gobierno.

Social Work & Development:

Stephanie Ferreira Torres

Titulo di e tesis aki ta: “Nos como mayor no sa” – Importancia di Educacion Sexual pa Mucha cu Descapacidad Intelectual: Percepcion di Cuidadonan.

Tin un gap den investigacion relaciona cu educacion sexual den Caribe specialmente pa mucha cu desabilidad.

Pesey, meta di e di e investigacion aki ta pa haya comprendemento di e percepcionnan di dunadonan di cuido di mucha cu descapacidad mental pa loke ta educacion sexual y pa ofrece recomendacion na e grupo di cuidado, e organisacion y gobierno.

SISSTEM- Armand Kelly

E aña aki, nos ta rindi honor na Armand Kelly pa su investigacion sobresaliente, titula “Analisis comparativo di Emision di CO2 di Diesel y Busnan Electrico: Un Case-study di Aruba Airport Authorithy N.V” Armand su dedicacion y determinacion ta realmente remarcabel. Balansando un trabou fultime na Aruba Airport y e responsabilidadnan di un famia mientras e ta sigui educacion mas halto no ta wega. Su tesis ta pone luz riba e retonan unico di islanan chikito manera Aruba den nan lucha pa sostenibilidad den transporte. Armand su investigacion no ta solamente destaca e retonan aki, pero ta ofrece tambe recomendacionnan aceptabel pa guia nos den direccon di un futuro mas sostenibel. Su compromiso cu conocemento avansa y haci un impacto positive ta un inspiración pa nos tur. Please join mi den felicita Armand Kelly cu e logra bon mereci aki.

Finalmente, masha pabien na tur studiantenan y danki na e commission organisatorio di Student Ambassador Awards. Danki di curason na tur nos sponsors: SETAR Aruba, Giannis Group of Restaurants, Aruba Bank, WEB Aruba, De Palm Tours N.V., Kulture Café, WOW cosmetica