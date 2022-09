Riba 24 september 2022 e Facultad di Ley di Universidad di Aruba lo habri su portanan di e Tienda di Ley. E prome citanan lo bay tuma lugar e mesun dia aki di 9 am pa 11am.

Kico e Tienda di Ley ta haci ?

E Tienda di Ley lo yuda personanan cu tin problema legal y cu no tin e placa of suficiente placa pa paga un experto legal. Esaki ta sosode door di traha un advies (conseho) tocante e problemanan aki. E Tienda di Ley por duna conseho tocante preguntanan legal di labor, huur, daño, contractnan, areglonan di pago, divorcio, inmigracion y cu yenamento di formulario legal. Si tin un problema legal cu e Tienda di Ley no por handel, e persona lo haya un carta pa bay na un otro instancia concerni. E Tienda di Ley ta duna conseho solamente y no ta defende personanan den procedura legal.

Con e Tienda di Ley ta funciona ?

Studiantenan di e Facultad di Ley lo yuda personanan den e Tienda di Ley. Durante e cita, dos studiante lo bay yuda bo persona cu e problema legal y bo persona lo mester splica e studiantenan tocante e problema aki. Despues e studiantenan y nan guia lo planea con nan ta bay handel e caso aki pa bo persona. E studiantenan lo haci un onderzoek pa soluciona e problema legal y pa contesta e preguntanan haci door di bo persona. Despues bo persona lo haya un conseho legal di e studiantenan.

Con mi por inscribi mi caso na e Tienda di Ley?

Universidad di Aruba ta organisa e Tienda di Ley. E Tienda di Ley ta habri riba e siguiente dianan:

Fecha Orario

24 september 09.00 – 11.00

8 october 09.00 – 11.00

29 october 09.00 – 11.00

12 november 09.00 – 11.00

26 november 09.00 – 11.00

3 december 09.00 – 11.00

14 januari 09.00 – 11.00

28 januari 09.00 – 11.00

Pa por yuda bo persona cu e caso, bo persona lo mester di un cita. Pa por haci un cita por bay riba e Facebook-pagina Tienda di Ley of por haci esaki via e e-mail: [email protected] Riba e pagina di Facebook lo por haya un formulario pa inscribi e caso of por manda e formulario pa inscribi e caso tambe via e-mail. Tambe bo persona tin e opcion pa pasa na e Universidad di Aruba durante e dia y ora cu e Tienda di Ley ta habri pa busca un formulario pa inscribi e caso. E Tienda di Ley no tin un number di telefon.