Universidad di Aruba (UA) a honra su studiantenan mas dedica awenochi na e Ceremonia di Embahador di Studiante. E evento a celebra logro di e studiantenan cu a demostra liderazgo excepcional, excelencia academico, y un compromiso fuerte pa representa universidad y su balornan fundamental.

Den su palabranan di apertura, Rector Sue-Ann Lee a felicita e studiantenan, declarando cu universidad ta orguyoso di nan y lo sigui sostene nan den nan desaroyo di habilidad.

E Premio Embahador di Studiante ta un reconocimento prestigioso pa studiantenan cu a haci contribucionnan significativo na e comunidad di UA. E personanan aki ta wordo selecta a base di nan envolvimento proactivo den eventonan di campus, como mentor di nan compañenan, y pa nan pasion pa duna impulso na e mision di e universidad tanto den como pafo di campus.

“Nos Embahadornan di Studiante ta representa esencia di e comunidad di UA,” Janirey Severino, Specialista di Mercadeo y Comunicacion a bisa. “E premio aki ta mas cu djis un reconocemento di nan trabou duro; e ta un recordatorio cu nan ta contribuyentenan esencial na nos universidad, formando su futuro y ecarnando e spiritu di nos tema academico, ‘Inteligensia Artificial ta topa cu Interaccion Autentico’, door di fomenta conexion humano autentico.”

Universidad ta extende su gratitud sincero na e sponsornan generoso di e evento, kende nan sosten ta haci un impacto significativo riba oportunidadnan di studiante: Setar N.V., Royal Aruba Aloe, Wow Cosmetics, Giannis Group, y The Movies @Gloria IMAX

E Embahadornan di Studiante 2024-2025 honra na e ceremonia ta inclui:

● Elangely Valecillos Andrade (Academic Foundation Year): Reconoce pa su prestacion academico ehemplar, graduacion cum-laude, y su rol den representa e programa di AFY cu creatividad y pasion.

● Mayleen Geerman (Office of International Affairs): Reconoce pa su dedicacion excepcional na sostene studiantenan di intercambio internacional y su rol como un berdadero promotor di e esfuersonan di internacionalisacion di e universidad.

● Zurainy Arends (study program: Organization Governance and Management Studies OGM): Honra pa su actuacion academico ehemplar y su prestacion pasiona, su representacion pro-activo di e programa di OGM y e eventonan di universidad.

● Elvin-John Zara (Master Governance & Leadership -MGL): Reconoce como un studiante envolvi y ehemplar cu a demosta liderazgo, dedicacion y integridad, fomentando un ambiente di siñamento positivo pa su compañenan.

● Josianne Vrolijk (Sustainable Island Soluctions with STEM-SISSTEM): Honra pa combina excelencia academico cu contribucion significante na comunidad, incluyendo su rol den “Turning the Tide” y e sistema di aquaponic.

● Anthony Sevold ( SISSTEM Master’s): Reconoce pa su forsa academico consistente y su contribucionnan significante na comunidad door di emplea studiantenan y comparti recursonan.

● Isabella Tobar (Social Work & Development Program-SW&D): Celebra pa su liderazgo inspirativo y sosten dentro di su programa di trabou social y pa representa e balornan empatia y determinacion.

● Andrew Wouters (Office Student Affairs & Marketing -OSA): Honra pa su contribucionnan creativo y impactante na e presencia di universidad riba su medionan social y den su rol di forma e estetica di UA.

● Elisha Mc Farlane (Law): Celebra pa su compromiso cu e actividadnan di universidad, actuacion academico fuerte y su caracter amabel y solidario.

● Lino Castellano (Shocowellness): Reconoce pa su compromiso incansabel pa construi comunidad y su liderazgo orienta riba duna servicio, cu a fomenta colaboracion y un spirito colectivo bou di su compañenan.

● Edylianne Figaroa (Faculty of Hospitality, Tourism and Management Studies-FHTMS): Reconoce pa su contribucionnan significativo na e facultad, for di sirbi como representante di klas te sa su rol activo den organisacion di e celebracion di 20 aña di simposio.

E ceremonia a pone luz riba contribucionnan individual di cada studiante, enfatisando con nan dedicacion academico y excelencia comunitario ta sirbi como inspiracion pa nan compañenan.

E anochi aki nos tabata honra pa tin representantenan di nos apreciado Teamnan di Deporte , Kiwanis Circle K of the UA, Delta Leo Club di Servicio, Synergy,UA baking Club y Art & Music Club. E organisacionnan aki tin un papel vital den fomenta e bienestar di nos studiantenan y percura pa oportunidad di desaroyo, di liderasgo y servicio na comunidad.

E Studiantenan Embahador ta e cara di nos Universidad, representando nos balornan y promoviendo un imagen positivo. Nan ta sirbi di mentor, guia, y ehempel pa nan compañenan, percurando pa un sentido di conexion y comunidad. Nan trabou duro y dedicacion a contribui na e exito di nos universidad na un sin fin di manera.

A clausura e anochi cu Sra. Thais Nierop, ‘Decano FHTMS’, cu a comparti palabra di curashi cu e studiantenan y tur presente. Siguiendo su remarcanan, e invitadonan a disfruta di musica di Touch of Steel y, cu a trece un ambiente festivo pa cera e evento. Universidad di Aruba ta inmensamente orguyoso di su studiante- y ex-studiantenan. Nos ta extende nos mas sincero danki na e team organisado pa nan dedicacion y ta felicita tur e premiadonan bon mereci. Nos ta desea nan tur cos bon den nan futuro proyectonan.