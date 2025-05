Aruba/Suriname,Pabien! Universidad di Aruba ta orguyoso di Dr. Clementia Eugene, docente di e programa Social Work & Development, pa su logro di doktorado. su exsperencia ta enrikesé nos enseñansa i e comunidad di Aruba.

Dia 30 di april 2025, Clemenia Eugene a haya su PhD riba e topico ‘Reimamgining Child Maltreatment: A Human Development Capability Approach’ (Reimaginando Maltrato di Mucha): Un Acercamento di Capacidad di Desaroyo Humano). El a defende su tesis exitosamente durante un sesion publico den Centrumkerk, e aula oficial di Anton de Kom Universiteit na Surinam (AdeKUS).

E estudio aki ta enfoca riba abuso di mucha na Aruba y ta analisa e prevalencia y implicacionnan pa e desaroyo humano di mucha. E investigacion ta basa riba un acercamento di derecho y e ‘Human Development Capability Approach’ desaroya pa Amartya Sen en Martha Nussbaum. E investigacion ta destaca con abuso ta influencia desaroyo di mucha door di haci uzo di e cuadra di Nussbaums di dies habilidad, cu ta pone enfasis riba dignidad, calidad di bida y husticia.

Pa loke ta su metodologia e estudio ta consisti di dos encuesta cuantitativo: un encuesta di scol di aña 2019 bou di 895 mucha di 12-17 aña y un encuesta di 2021 bou di 98 profesional for di diferente sector (salubridad, husticia, educacion y departamentonan social) pa husga e efectividad di e ‘Child Safety Code’ (e Codigo di Siguridad di Mucha). E resultadonan ta mustra un prevalencia di 78.4 %, cu ta encera mas tanto abuso fisico y menos abuso sexual dentro di famia. For di e resultadonan ta resalta cu 68.1 % di e muchanan ta cay bou di e categoria ‘cantidad abou di polivictima’, locual ta nifica cu nan ta experiencia no mas di dos te tres sorto di abuso. Ademas muchanan di famia di un solo mayor ta cay cu mas frecuencia den e categoria di ‘catidad halto di polivictima’, mientras muchanan cu ta biba cu ambos mayor ta cu mas frecuencia ‘polivictima di cantidad abou’.

Ta remarcabel cu ‘polivictima di cantidad halto’ a demostra significante deficiencia compara cu victimanan di un solo abuso of ‘polivictima di cantidad abou’ den 9 di 10 habilidad. Factornan di riesgo ta entre otro sexo femenino, edad mas halto y status economico abou. Interesante ta cu e estudio ta enfatisa e normalisacion di abuso fisico dentro di e cultura Caribense, caminda e ta wordo mira como acceptabel door di mayor, educador y hasta door di e mucha mes, como resultado cu asociacion cu factornan di riesgo tipico socialdemografico ta baha. E estudio a conclui cu abuso di mucha pa bida largo ta asocia cu tur 10 habilidad di Nussbaums y cu 8 habilidad di prevalencia anual. Esaki ta nifica cu e 10 habilidadnan di Nussbaums, basa riba husticia, dignidad humano y crecemento, ta wordo stroba den e mucha su infancia. Como reaccion riba e resultadonan aki a introduci e ‘Child Safety Code’ (Codigo di Siguridad di Mucha), cu profesiolnan a haya relevante si, pero cu su implementacion tabata un reto, principalmente ora di señala abuso, haya conseho di colega y den comunicacion cu mayor- y muchanan envolvi.

E resultadonan ta ofrece posibilidad pa redefini abuso di mucha den un contexto mas amplio di desaroyo humano durante infancia, locual ta un adicion na e acercamentonan biopsychosocial. Profesionalnan por uza e resultadonan pa reconoce señalnan di advertencia trempan y interveni na tempo. Aplicacion di e acercamento di Nussbaums por conduci na maneho di proteccion di mucha dirigi riba capacidad, protocol y temanan programa pa prevencion dirigi y servicio di prevencion pa promove siguridad y crecemento di e mucha. E investigacion ta boga pa un acercamento nobo di abuso di mucha y ta propone aki cuater cuadro teoretico pa un acercamento nobo, incluyendo (1) un cuadro basa riba capacidad pa abuso di mucha, (2) desaroyo di un ‘Child Maltreatment Capability Index’ (Indice di Capacidad di Maltrato di Mucha) (3) inclusion di maltrato di mucha como parti di e Human Development Index (HDI) (Indice di Desaroyo Humano), (4) un ‘Family Transitional Theory of Justice’ (Teoria Transicional di Husticia) pa splica con un generacion di famia por pasa p’e siguiente liber di maltrato. E proposicionnan aki ta enfatisa ponemento di mucha centraal den programanan di desaroyo duradero, tanto localmente como mundialmente, di manera cu nan siguridad y bienestar na Aruba y pafo di Aruba ta wordo promove