Riba un radiante diabierna mainta, 8 di september 2023, Universidad di Aruba a drenta su di 35 aniversario y a duna inicio na un aña academico nobo. Dignatarionan distingui manera su Excelencia Gobernador di Aruba, Sr. Alfonso Boekhoudt, Su Excelencia Prome Minister di Aruba, Sr. Evelyn Wever Croes, Su Excelencia Minister di Educacion, Sr. Endy Croes, y varios otro distinguido minister, a honra Universidad di Aruba cu nan presencia. Tambe tabata presente na e ocasion special aki studiante-, facultdadnan y honrado invitadonan, manera Rector di Universidad di St. Maarten y Rector di Universidad di Curaçao.

Den un discurso sincero Rector di Universidad, Sra. Viola Heutger, a destaca e biahe remarcabel di e institucion, caracterisa pa un crecemento substancial di studiante y incripcion pa PhD, expansion di facultad, y programa inovatico manera e “Academic Foundation Year’ (Aña Academico di Fundeshi). E red global, regional, y local a impacta comunidad significantemente, fomentando asina un comunidad dedica na educacion, investigacion, y progreso.

A reconoce ex-rectornan, Sra. Lydia Emerencia y Sr. Glenn Today pa nan contribucionnan valioso na desaroyo di Universidad.

Logronan clave di e aña academico anterior ta inclui un recomendacion positivo for di e cuerpo di Acreditacion Hulandes Flemming pa e programa bachelor di ‘Organization Governance and Management (OCM). Universidad a introduci tambe programanan master nobo, ‘Governance and Leadership’, y ‘ Sustainable Island Solutions’, reforsando asina su compromiso cu excelencia academico.

E inicio di e Programa di Mobilidad di Reino, creando e posibilidad pa studiantenan studia den exterior, ta amplia y mehora e oportunidadnan dentro di Reino y mas aya.

Cu bista riba futuro, Universidad di Aruba tin como meta expande su red global, desaroya programanan educacional nobo, y atende cu restriccionnan pa acomoda su comunidad creciendo.

Universidad di Aruba su dedicacion pa sirbi comunidad di Aruba ta surpasa e bareranan di idioma, door di embarca Papiamento, Hulandes, y Spaño, reflehando asina su contribucion pa diversifica y haci enseñansa inclusivo.

Contribucion di alumni:

Despues di e discursonan di apertura, cuater distinguido alumni a comparti nan biahenan inspirado na Universidad di Aruba. Mr. Jurney Tromp, un abogado exitoso, y Nicolas Gordon, un afortunado doño di negoshi, originalmente di Jamaica, a enfatisa e impacto di nan experiencia na Universidad di Aruba. Marisol Sanchez- Maldonado, manager di comunicacion na Aruba Tourism Authority y profesor invita na Universidad a resalta e importancia di educacion den turismo. Tyson Lopez, CEO di Fundacion Parke Nacional Arikok, a expone e rol di universidad den forma lidernan dedica na sostenibilidad, divercificacion, y compromiso civico.

E alumni a expresa profundo gratitud na Universidad di Aruba pa a prepara nan pa e papel di líder.

Despues di e discursonan inspirado aki, e invitadonan por a pasa pa e sala di exibicion, pa haya un impresion di universidad su biahe di 35 aña. Universidad a expresa gratitud na e negoshinan Rubiano, y comunidadnan internacional pa nan contribucion continuo y pa nan colaboracion.

Universidad di Aruba a expresa alabes sincero gratitud na Gobierno di Aruba pa su apoyo solido y constante.

Pa mas informacion, por fabor bishita www.ua.aw. Y nos otro rednan social.