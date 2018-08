Universidad di Aruba lo prefera di amplia rond di un solo nucleo

Glen Thode, rector di Universidad di Aruba, ta elabora riba e pensamentonan cu tin mirando e plannan pa haci San Nicolas bira parti di Universidad p’asina tin mas hende den e mercado comercial.

Segun sr. Thode, nan lo amplia alrededor di unda e edificio di La Salle ta. Den nan experiencia, ora nan a expande den diferente tereno y rond di e nucleonan cu nan mes tin, esaki tabatin su efectonan negativo na prome instante. Nan tin dos edificio, un di nan cu ta APEX banda di hotel di Tamarijn, y e otro ta cerca nan mes. Nan a nota cu ta dificil pa maneha nan recursonan humano y e recursonan educacional. Si nan tin un parti di nan programa na un edificio, y otro parti ta tuma luga na un otro edificio, esey ta pone reto p’e studiante y docentenan cu ta ocasiona menos efectividad y uzo di nan oranan. Nan ta prefera pa trece Universidad bek hunto y amplia den un area cu ta den Playa mes. E vision ta pa un University quarter. Hopi ciudadnan na Europa of na Merca cu tin un universidad, nan ta purba consolida e actividadnan academico rond di un nucleo. Hopi biaha esey ta alrededor di e area caminda e aula ta e centro administrativo. Si e studiantenan mester haci algo administrativo, e por sali regla su cosnan, e por bay otro collegenan cu no ta mucho leu for di otro. E ta duna un experiencia mas educacional mas agradabel. Pa e trahadonan tambe e ta mas agradabel. Banda di esey, e tin efectonan academico cu nan ta haya bon. Ora trece docentenan di diferente disciplina, nan ta topa otro y cosnan bunita ta masa eynan. E ta hopi bon pa e creatividad academico pa tin e docentenan di e diferente disciplinanan alrededor di e mesun area geografico. Banda di esey, nan ta pensa cu e trecemento fisico, nan lo por contene esaki, mirando cu nan por amplia e cantidad di studiante y estudio sin tin cu crece fisicamente mucho hopi dor di e uzo di tecnologia. Nan lo inverti mas den e infrastructura tecnologico y asina yega mas facil na studiantenan pafo di nan murayanan. Asina nan ta mira e desaroyo di Universidad.

Sr. Thode a tuma nota di e expresionnan di San Nicolas Business Association. E ta mustra cu semper nan ta dispuesto pa discuti tur idea. Tin dos instituto di educacion superior caba na Playa cu ta Universidad di Aruba y IPA. E ta sinti cu por tin un colaboracion extenso cu IPA unda nan por ofrece tambe cierto actividadnan na San Nicolas di Universidad. Mester ta consciente cu e ora ey ta bay trece costonan na Universidad, caminda mester busca un manera pa financia esaki, por medio di studiantenan of Gobierno. Si tin mas localidad e ta costa mas hopi. Mester discuti e parti aki pa wak con y ken lo bay carga cu nan. For di un punto di bista educacional, no tin un motibo cu por bisa cu no lo por tin actividadnan educacional na San Nicolas. For di e punto di bista organisatorio, nan ta mira cu ta deseabel pa tin nan actividadnan mas concentra den un University quarter alrededor di unda nan ta estableci aworaki.

